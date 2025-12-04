СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AlwaysWinner
Caio Alguizio Zordan

AlwaysWinner

Caio Alguizio Zordan
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 196%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
516
Прибыльных трейдов:
200 (38.75%)
Убыточных трейдов:
316 (61.24%)
Лучший трейд:
15 057.50 USD
Худший трейд:
-19 514.00 USD
Общая прибыль:
143 830.51 USD (126 098 pips)
Общий убыток:
-25 653.75 USD (31 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (28 384.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
72 150.79 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
3.12%
Макс. загрузка депозита:
39.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
6.03
Длинных трейдов:
234 (45.35%)
Коротких трейдов:
282 (54.65%)
Профит фактор:
5.61
Мат. ожидание:
229.02 USD
Средняя прибыль:
719.15 USD
Средний убыток:
-81.18 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-0.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 514.00 USD (1)
Прирост в месяц:
103.58%
Алготрейдинг:
48%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.47 USD
Максимальная:
19 611.57 USD (14.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.05% (19 611.57 USD)
По эквити:
29.44% (41 297.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US30z 446
XAUUSDz 38
BTCUSDz 13
EURNZDz 2
NZDCHFz 2
GBPAUDz 2
CHFJPYz 2
NZDJPYz 2
AUDJPYz 2
NZDUSDz 1
AUDCHFz 1
USDCHFz 1
USDJPYz 1
CADCHFz 1
EURJPYz 1
GBPUSDz 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US30z -36
XAUUSDz 118K
BTCUSDz -163
EURNZDz 287
NZDCHFz -19
GBPAUDz 379
CHFJPYz -166
NZDJPYz -86
AUDJPYz -302
NZDUSDz 85
AUDCHFz -200
USDCHFz 109
USDJPYz 410
CADCHFz 108
EURJPYz 1
GBPUSDz -402
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US30z 672
XAUUSDz 91K
BTCUSDz 1.6K
EURNZDz 547
NZDCHFz -5
GBPAUDz 626
CHFJPYz -227
NZDJPYz -87
AUDJPYz -445
NZDUSDz 97
AUDCHFz -153
USDCHFz 95
USDJPYz 653
CADCHFz 98
EURJPYz 16
GBPUSDz -124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +15 057.50 USD
Худший трейд: -19 514 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +28 384.50 USD
Макс. убыток в серии: -0.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
Нет отзывов
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
