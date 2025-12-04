- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
516
Прибыльных трейдов:
200 (38.75%)
Убыточных трейдов:
316 (61.24%)
Лучший трейд:
15 057.50 USD
Худший трейд:
-19 514.00 USD
Общая прибыль:
143 830.51 USD (126 098 pips)
Общий убыток:
-25 653.75 USD (31 703 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (28 384.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
72 150.79 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
3.12%
Макс. загрузка депозита:
39.44%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
6.03
Длинных трейдов:
234 (45.35%)
Коротких трейдов:
282 (54.65%)
Профит фактор:
5.61
Мат. ожидание:
229.02 USD
Средняя прибыль:
719.15 USD
Средний убыток:
-81.18 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-0.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-19 514.00 USD (1)
Прирост в месяц:
103.58%
Алготрейдинг:
48%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.47 USD
Максимальная:
19 611.57 USD (14.13%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.05% (19 611.57 USD)
По эквити:
29.44% (41 297.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30z
|446
|XAUUSDz
|38
|BTCUSDz
|13
|EURNZDz
|2
|NZDCHFz
|2
|GBPAUDz
|2
|CHFJPYz
|2
|NZDJPYz
|2
|AUDJPYz
|2
|NZDUSDz
|1
|AUDCHFz
|1
|USDCHFz
|1
|USDJPYz
|1
|CADCHFz
|1
|EURJPYz
|1
|GBPUSDz
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30z
|-36
|XAUUSDz
|118K
|BTCUSDz
|-163
|EURNZDz
|287
|NZDCHFz
|-19
|GBPAUDz
|379
|CHFJPYz
|-166
|NZDJPYz
|-86
|AUDJPYz
|-302
|NZDUSDz
|85
|AUDCHFz
|-200
|USDCHFz
|109
|USDJPYz
|410
|CADCHFz
|108
|EURJPYz
|1
|GBPUSDz
|-402
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30z
|672
|XAUUSDz
|91K
|BTCUSDz
|1.6K
|EURNZDz
|547
|NZDCHFz
|-5
|GBPAUDz
|626
|CHFJPYz
|-227
|NZDJPYz
|-87
|AUDJPYz
|-445
|NZDUSDz
|97
|AUDCHFz
|-153
|USDCHFz
|95
|USDJPYz
|653
|CADCHFz
|98
|EURJPYz
|16
|GBPUSDz
|-124
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15 057.50 USD
Худший трейд: -19 514 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +28 384.50 USD
Макс. убыток в серии: -0.14 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
Нет отзывов
