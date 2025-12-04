- Crescita
- Drawdown
Trade:
502
Profit Trade:
187 (37.25%)
Loss Trade:
315 (62.75%)
Best Trade:
15 057.50 USD
Worst Trade:
-375.00 USD
Profitto lordo:
73 500.00 USD (82 742 pips)
Perdita lorda:
-3 920.94 USD (9 703 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (28 384.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39 015.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
6.07%
Massimo carico di deposito:
14.09%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
112.84
Long Trade:
227 (45.22%)
Short Trade:
275 (54.78%)
Fattore di profitto:
18.75
Profitto previsto:
138.60 USD
Profitto medio:
393.05 USD
Perdita media:
-12.45 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-0.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-403.97 USD (2)
Crescita mensile:
106.23%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.47 USD
Massimale:
616.61 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.27% (25.44 USD)
Per equità:
0.35% (405.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30z
|446
|XAUUSDz
|24
|BTCUSDz
|13
|EURNZDz
|2
|NZDCHFz
|2
|GBPAUDz
|2
|CHFJPYz
|2
|NZDJPYz
|2
|AUDJPYz
|2
|NZDUSDz
|1
|AUDCHFz
|1
|USDCHFz
|1
|USDJPYz
|1
|CADCHFz
|1
|EURJPYz
|1
|GBPUSDz
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30z
|-36
|XAUUSDz
|70K
|BTCUSDz
|-163
|EURNZDz
|287
|NZDCHFz
|-19
|GBPAUDz
|379
|CHFJPYz
|-166
|NZDJPYz
|-86
|AUDJPYz
|-302
|NZDUSDz
|85
|AUDCHFz
|-200
|USDCHFz
|109
|USDJPYz
|410
|CADCHFz
|108
|EURJPYz
|1
|GBPUSDz
|-402
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30z
|672
|XAUUSDz
|69K
|BTCUSDz
|1.6K
|EURNZDz
|547
|NZDCHFz
|-5
|GBPAUDz
|626
|CHFJPYz
|-227
|NZDJPYz
|-87
|AUDJPYz
|-445
|NZDUSDz
|97
|AUDCHFz
|-153
|USDCHFz
|95
|USDJPYz
|653
|CADCHFz
|98
|EURJPYz
|16
|GBPUSDz
|-124
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15 057.50 USD
Worst Trade: -375 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28 384.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
