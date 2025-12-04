SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / AlwaysWinner
Caio Alguizio Zordan

AlwaysWinner

Caio Alguizio Zordan
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 1000 USD al mese
crescita dal 2025 105%
Exness-MT5Real12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
502
Profit Trade:
187 (37.25%)
Loss Trade:
315 (62.75%)
Best Trade:
15 057.50 USD
Worst Trade:
-375.00 USD
Profitto lordo:
73 500.00 USD (82 742 pips)
Perdita lorda:
-3 920.94 USD (9 703 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (28 384.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
39 015.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
6.07%
Massimo carico di deposito:
14.09%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
112.84
Long Trade:
227 (45.22%)
Short Trade:
275 (54.78%)
Fattore di profitto:
18.75
Profitto previsto:
138.60 USD
Profitto medio:
393.05 USD
Perdita media:
-12.45 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-0.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-403.97 USD (2)
Crescita mensile:
106.23%
Algo trading:
46%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.47 USD
Massimale:
616.61 USD (0.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.27% (25.44 USD)
Per equità:
0.35% (405.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30z 446
XAUUSDz 24
BTCUSDz 13
EURNZDz 2
NZDCHFz 2
GBPAUDz 2
CHFJPYz 2
NZDJPYz 2
AUDJPYz 2
NZDUSDz 1
AUDCHFz 1
USDCHFz 1
USDJPYz 1
CADCHFz 1
EURJPYz 1
GBPUSDz 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30z -36
XAUUSDz 70K
BTCUSDz -163
EURNZDz 287
NZDCHFz -19
GBPAUDz 379
CHFJPYz -166
NZDJPYz -86
AUDJPYz -302
NZDUSDz 85
AUDCHFz -200
USDCHFz 109
USDJPYz 410
CADCHFz 108
EURJPYz 1
GBPUSDz -402
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30z 672
XAUUSDz 69K
BTCUSDz 1.6K
EURNZDz 547
NZDCHFz -5
GBPAUDz 626
CHFJPYz -227
NZDJPYz -87
AUDJPYz -445
NZDUSDz 97
AUDCHFz -153
USDCHFz 95
USDJPYz 653
CADCHFz 98
EURJPYz 16
GBPUSDz -124
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15 057.50 USD
Worst Trade: -375 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +28 384.50 USD
Massima perdita consecutiva: -0.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
Non ci sono recensioni
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
AlwaysWinner
1000USD al mese
105%
0
0
USD
119K
USD
7
46%
502
37%
6%
18.74
138.60
USD
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.