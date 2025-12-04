SeñalesSecciones
Caio Alguizio Zordan

AlwaysWinner

Caio Alguizio Zordan
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD al mes
incremento desde 2025 196%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
516
Transacciones Rentables:
200 (38.75%)
Transacciones Irrentables:
316 (61.24%)
Mejor transacción:
15 057.50 USD
Peor transacción:
-19 514.00 USD
Beneficio Bruto:
143 830.51 USD (126 098 pips)
Pérdidas Brutas:
-25 653.75 USD (31 703 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (28 384.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
72 150.79 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
3.12%
Carga máxima del depósito:
39.44%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
6.03
Transacciones Largas:
234 (45.35%)
Transacciones Cortas:
282 (54.65%)
Factor de Beneficio:
5.61
Beneficio Esperado:
229.02 USD
Beneficio medio:
719.15 USD
Pérdidas medias:
-81.18 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-0.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-19 514.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
103.58%
Trading algorítmico:
48%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.47 USD
Máxima:
19 611.57 USD (14.13%)
Reducción relativa:
De balance:
11.05% (19 611.57 USD)
De fondos:
29.44% (41 297.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
US30z 446
XAUUSDz 38
BTCUSDz 13
EURNZDz 2
NZDCHFz 2
GBPAUDz 2
CHFJPYz 2
NZDJPYz 2
AUDJPYz 2
NZDUSDz 1
AUDCHFz 1
USDCHFz 1
USDJPYz 1
CADCHFz 1
EURJPYz 1
GBPUSDz 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
US30z -36
XAUUSDz 118K
BTCUSDz -163
EURNZDz 287
NZDCHFz -19
GBPAUDz 379
CHFJPYz -166
NZDJPYz -86
AUDJPYz -302
NZDUSDz 85
AUDCHFz -200
USDCHFz 109
USDJPYz 410
CADCHFz 108
EURJPYz 1
GBPUSDz -402
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
US30z 672
XAUUSDz 91K
BTCUSDz 1.6K
EURNZDz 547
NZDCHFz -5
GBPAUDz 626
CHFJPYz -227
NZDJPYz -87
AUDJPYz -445
NZDUSDz 97
AUDCHFz -153
USDCHFz 95
USDJPYz 653
CADCHFz 98
EURJPYz 16
GBPUSDz -124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
