Caio Alguizio Zordan

AlwaysWinner

Caio Alguizio Zordan
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1000 USD por mês
crescimento desde 2025 196%
Exness-MT5Real12
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
516
Negociações com lucro:
200 (38.75%)
Negociações com perda:
316 (61.24%)
Melhor negociação:
15 057.50 USD
Pior negociação:
-19 514.00 USD
Lucro bruto:
143 830.51 USD (126 098 pips)
Perda bruta:
-25 653.75 USD (31 703 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (28 384.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72 150.79 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
3.12%
Depósito máximo carregado:
39.44%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
6.03
Negociações longas:
234 (45.35%)
Negociações curtas:
282 (54.65%)
Fator de lucro:
5.61
Valor esperado:
229.02 USD
Lucro médio:
719.15 USD
Perda média:
-81.18 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-0.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19 514.00 USD (1)
Crescimento mensal:
103.58%
Algotrading:
48%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.47 USD
Máximo:
19 611.57 USD (14.13%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.05% (19 611.57 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.44% (41 297.37 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
US30z 446
XAUUSDz 38
BTCUSDz 13
EURNZDz 2
NZDCHFz 2
GBPAUDz 2
CHFJPYz 2
NZDJPYz 2
AUDJPYz 2
NZDUSDz 1
AUDCHFz 1
USDCHFz 1
USDJPYz 1
CADCHFz 1
EURJPYz 1
GBPUSDz 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
US30z -36
XAUUSDz 118K
BTCUSDz -163
EURNZDz 287
NZDCHFz -19
GBPAUDz 379
CHFJPYz -166
NZDJPYz -86
AUDJPYz -302
NZDUSDz 85
AUDCHFz -200
USDCHFz 109
USDJPYz 410
CADCHFz 108
EURJPYz 1
GBPUSDz -402
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
US30z 672
XAUUSDz 91K
BTCUSDz 1.6K
EURNZDz 547
NZDCHFz -5
GBPAUDz 626
CHFJPYz -227
NZDJPYz -87
AUDJPYz -445
NZDUSDz 97
AUDCHFz -153
USDCHFz 95
USDJPYz 653
CADCHFz 98
EURJPYz 16
GBPUSDz -124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15 057.50 USD
Pior negociação: -19 514 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +28 384.50 USD
Máxima perda consecutiva: -0.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
Sem comentários
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
