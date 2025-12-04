シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AlwaysWinner
Caio Alguizio Zordan

AlwaysWinner

Caio Alguizio Zordan
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  1000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 196%
Exness-MT5Real12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
516
利益トレード:
200 (38.75%)
損失トレード:
316 (61.24%)
ベストトレード:
15 057.50 USD
最悪のトレード:
-19 514.00 USD
総利益:
143 830.51 USD (126 098 pips)
総損失:
-25 653.75 USD (31 703 pips)
最大連続の勝ち:
17 (28 384.50 USD)
最大連続利益:
72 150.79 USD (14)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
3.12%
最大入金額:
39.44%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
6.03
長いトレード:
234 (45.35%)
短いトレード:
282 (54.65%)
プロフィットファクター:
5.61
期待されたペイオフ:
229.02 USD
平均利益:
719.15 USD
平均損失:
-81.18 USD
最大連続の負け:
12 (-0.14 USD)
最大連続損失:
-19 514.00 USD (1)
月間成長:
103.58%
アルゴリズム取引:
48%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.47 USD
最大の:
19 611.57 USD (14.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.05% (19 611.57 USD)
エクイティによる:
29.44% (41 297.37 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
US30z 446
XAUUSDz 38
BTCUSDz 13
EURNZDz 2
NZDCHFz 2
GBPAUDz 2
CHFJPYz 2
NZDJPYz 2
AUDJPYz 2
NZDUSDz 1
AUDCHFz 1
USDCHFz 1
USDJPYz 1
CADCHFz 1
EURJPYz 1
GBPUSDz 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
US30z -36
XAUUSDz 118K
BTCUSDz -163
EURNZDz 287
NZDCHFz -19
GBPAUDz 379
CHFJPYz -166
NZDJPYz -86
AUDJPYz -302
NZDUSDz 85
AUDCHFz -200
USDCHFz 109
USDJPYz 410
CADCHFz 108
EURJPYz 1
GBPUSDz -402
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
US30z 672
XAUUSDz 91K
BTCUSDz 1.6K
EURNZDz 547
NZDCHFz -5
GBPAUDz 626
CHFJPYz -227
NZDJPYz -87
AUDJPYz -445
NZDUSDz 97
AUDCHFz -153
USDCHFz 95
USDJPYz 653
CADCHFz 98
EURJPYz 16
GBPUSDz -124
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +15 057.50 USD
最悪のトレード: -19 514 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +28 384.50 USD
最大連続損失: -0.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
レビューなし
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
