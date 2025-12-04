- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
516
利益トレード:
200 (38.75%)
損失トレード:
316 (61.24%)
ベストトレード:
15 057.50 USD
最悪のトレード:
-19 514.00 USD
総利益:
143 830.51 USD (126 098 pips)
総損失:
-25 653.75 USD (31 703 pips)
最大連続の勝ち:
17 (28 384.50 USD)
最大連続利益:
72 150.79 USD (14)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
3.12%
最大入金額:
39.44%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
6.03
長いトレード:
234 (45.35%)
短いトレード:
282 (54.65%)
プロフィットファクター:
5.61
期待されたペイオフ:
229.02 USD
平均利益:
719.15 USD
平均損失:
-81.18 USD
最大連続の負け:
12 (-0.14 USD)
最大連続損失:
-19 514.00 USD (1)
月間成長:
103.58%
アルゴリズム取引:
48%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.47 USD
最大の:
19 611.57 USD (14.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.05% (19 611.57 USD)
エクイティによる:
29.44% (41 297.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30z
|446
|XAUUSDz
|38
|BTCUSDz
|13
|EURNZDz
|2
|NZDCHFz
|2
|GBPAUDz
|2
|CHFJPYz
|2
|NZDJPYz
|2
|AUDJPYz
|2
|NZDUSDz
|1
|AUDCHFz
|1
|USDCHFz
|1
|USDJPYz
|1
|CADCHFz
|1
|EURJPYz
|1
|GBPUSDz
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30z
|-36
|XAUUSDz
|118K
|BTCUSDz
|-163
|EURNZDz
|287
|NZDCHFz
|-19
|GBPAUDz
|379
|CHFJPYz
|-166
|NZDJPYz
|-86
|AUDJPYz
|-302
|NZDUSDz
|85
|AUDCHFz
|-200
|USDCHFz
|109
|USDJPYz
|410
|CADCHFz
|108
|EURJPYz
|1
|GBPUSDz
|-402
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30z
|672
|XAUUSDz
|91K
|BTCUSDz
|1.6K
|EURNZDz
|547
|NZDCHFz
|-5
|GBPAUDz
|626
|CHFJPYz
|-227
|NZDJPYz
|-87
|AUDJPYz
|-445
|NZDUSDz
|97
|AUDCHFz
|-153
|USDCHFz
|95
|USDJPYz
|653
|CADCHFz
|98
|EURJPYz
|16
|GBPUSDz
|-124
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15 057.50 USD
最悪のトレード: -19 514 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +28 384.50 USD
最大連続損失: -0.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
196%
0
0
USD
USD
158K
USD
USD
10
48%
516
38%
3%
5.60
229.02
USD
USD
29%
1:500