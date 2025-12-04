SignauxSections
Caio Alguizio Zordan

AlwaysWinner

Caio Alguizio Zordan
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 1000 USD par mois
croissance depuis 2025 105%
Exness-MT5Real12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
502
Bénéfice trades:
187 (37.25%)
Perte trades:
315 (62.75%)
Meilleure transaction:
15 057.50 USD
Pire transaction:
-375.00 USD
Bénéfice brut:
73 500.00 USD (82 742 pips)
Perte brute:
-3 920.94 USD (9 703 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (28 384.50 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
39 015.13 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
6.07%
Charge de dépôt maximale:
14.09%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
112.84
Longs trades:
227 (45.22%)
Courts trades:
275 (54.78%)
Facteur de profit:
18.75
Rendement attendu:
138.60 USD
Bénéfice moyen:
393.05 USD
Perte moyenne:
-12.45 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-0.14 USD)
Perte consécutive maximale:
-403.97 USD (2)
Croissance mensuelle:
106.23%
Algo trading:
46%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.47 USD
Maximal:
616.61 USD (0.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.27% (25.44 USD)
Par fonds propres:
0.35% (405.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30z 446
XAUUSDz 24
BTCUSDz 13
EURNZDz 2
NZDCHFz 2
GBPAUDz 2
CHFJPYz 2
NZDJPYz 2
AUDJPYz 2
NZDUSDz 1
AUDCHFz 1
USDCHFz 1
USDJPYz 1
CADCHFz 1
EURJPYz 1
GBPUSDz 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30z -36
XAUUSDz 70K
BTCUSDz -163
EURNZDz 287
NZDCHFz -19
GBPAUDz 379
CHFJPYz -166
NZDJPYz -86
AUDJPYz -302
NZDUSDz 85
AUDCHFz -200
USDCHFz 109
USDJPYz 410
CADCHFz 108
EURJPYz 1
GBPUSDz -402
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30z 672
XAUUSDz 69K
BTCUSDz 1.6K
EURNZDz 547
NZDCHFz -5
GBPAUDz 626
CHFJPYz -227
NZDJPYz -87
AUDJPYz -445
NZDUSDz 97
AUDCHFz -153
USDCHFz 95
USDJPYz 653
CADCHFz 98
EURJPYz 16
GBPUSDz -124
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15 057.50 USD
Pire transaction: -375 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +28 384.50 USD
Perte consécutive maximale: -0.14 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

We utilize an approach with a 98% success rate over the last 5 years, leveraging our expertise and earning potential through automation using artificial intelligence.
Aucun avis
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
