Sinyaller / MetaTrader 4 / UpEverest MT4
Daniel Moraes Da Silva

UpEverest MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
OctaFX-Real3
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2
Kârla kapanan işlemler:
2 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.75 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
1.32 USD (181 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
2 (1.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1.32 USD (2)
Sharpe oranı:
7.28
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.94%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
0 (0.00%)
Satış işlemleri:
2 (100.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
0.66 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.29% (1.03 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 181
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +0.75 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +1.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NPBFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 12
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBS-Real-2
5.75 × 12
Hankotrade-Live
10.00 × 1
NOTE: Same strategy as NoStress, but with half the balance to be more aggressive, multiplying the Result and DrawDown by 2.

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 6% per month operating normally AUDCAD.

Minimum balance is 400 USD and leverage is 200.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.



Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:



How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773



NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.

Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618

In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?


İnceleme yok
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.