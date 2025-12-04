СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / UpEverest MT4
Daniel Moraes Da Silva

UpEverest MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 отзывов
Надежность
3 недели
1 / 263 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 2%
OctaFX-Real3
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
12
Прибыльных трейдов:
10 (83.33%)
Убыточных трейдов:
2 (16.67%)
Лучший трейд:
3.33 USD
Худший трейд:
-1.86 USD
Общая прибыль:
9.42 USD (1 062 pips)
Общий убыток:
-2.09 USD (288 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (6.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
6.74 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
40.61%
Макс. загрузка депозита:
3.87%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
3.94
Длинных трейдов:
6 (50.00%)
Коротких трейдов:
6 (50.00%)
Профит фактор:
4.51
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
0.94 USD
Средний убыток:
-1.05 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-1.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-1.86 USD (1)
Прирост в месяц:
2.09%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1.86 USD (0.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.53% (1.86 USD)
По эквити:
2.63% (9.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 774
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.33 USD
Худший трейд: -2 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.74 USD
Макс. убыток в серии: -1.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NPBFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 12
Tickmill-Live04
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FBS-Real-2
5.75 × 12
Hankotrade-Live
10.00 × 1
NOTE: Same strategy as NoStress, but with half the balance to be more aggressive, multiplying the Result and DrawDown by 2.

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 6% per month operating normally AUDCAD.

Minimum balance is 400 USD and leverage is 200.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.



Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:



How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773



NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.

Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618

In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?


Нет отзывов
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
UpEverest MT4
30 USD в месяц
2%
1
263
USD
357
USD
3
100%
12
83%
41%
4.50
0.61
USD
3%
1:200
