- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
12
Transacciones Rentables:
10 (83.33%)
Transacciones Irrentables:
2 (16.67%)
Mejor transacción:
3.33 USD
Peor transacción:
-1.86 USD
Beneficio Bruto:
9.42 USD (1 062 pips)
Pérdidas Brutas:
-2.09 USD (288 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (6.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6.74 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.55
Actividad comercial:
48.69%
Carga máxima del depósito:
3.87%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
3.94
Transacciones Largas:
6 (50.00%)
Transacciones Cortas:
6 (50.00%)
Factor de Beneficio:
4.51
Beneficio Esperado:
0.61 USD
Beneficio medio:
0.94 USD
Pérdidas medias:
-1.05 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-1.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1.86 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.09%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1.86 USD (0.53%)
Reducción relativa:
De balance:
0.53% (1.86 USD)
De fondos:
2.63% (9.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|7
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|774
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3.33 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +6.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
NPBFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 12
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|5.75 × 12
|
Hankotrade-Live
|10.00 × 1
NOTE: Same strategy as NoStress, but with half the balance to be more aggressive, multiplying the Result and DrawDown by 2.
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 6% per month operating normally AUDCAD.
Minimum balance is 400 USD and leverage is 200.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.
Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523
FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
1
263
USD
USD
357
USD
USD
3
100%
12
83%
49%
4.50
0.61
USD
USD
3%
1:200