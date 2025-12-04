シグナルセクション
Daniel Moraes Da Silva

UpEverest MT4

Daniel Moraes Da Silva
レビュー0件
信頼性
3週間
1 / 263 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2%
OctaFX-Real3
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
12
利益トレード:
10 (83.33%)
損失トレード:
2 (16.67%)
ベストトレード:
3.33 USD
最悪のトレード:
-1.86 USD
総利益:
9.42 USD (1 062 pips)
総損失:
-2.09 USD (288 pips)
最大連続の勝ち:
7 (6.74 USD)
最大連続利益:
6.74 USD (7)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
48.69%
最大入金額:
3.87%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
3.94
長いトレード:
6 (50.00%)
短いトレード:
6 (50.00%)
プロフィットファクター:
4.51
期待されたペイオフ:
0.61 USD
平均利益:
0.94 USD
平均損失:
-1.05 USD
最大連続の負け:
1 (-1.86 USD)
最大連続損失:
-1.86 USD (1)
月間成長:
2.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1.86 USD (0.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.53% (1.86 USD)
エクイティによる:
2.63% (9.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 12
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 7
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 774
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3.33 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +6.74 USD
最大連続損失: -1.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

NPBFX-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 12
Tickmill-Live04
0.00 × 1
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FBS-Real-2
5.75 × 12
Hankotrade-Live
10.00 × 1
NOTE: Same strategy as NoStress, but with half the balance to be more aggressive, multiplying the Result and DrawDown by 2.

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 6% per month operating normally AUDCAD.

Minimum balance is 400 USD and leverage is 200.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.



Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:



How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773



NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.

Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618

In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?


レビューなし
2025.12.09 10:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 19:02
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.04 19:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 19:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
