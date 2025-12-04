- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
10 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
0.44 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
3.68 USD (496 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
10 (3.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3.68 USD (10)
Sharpe oranı:
4.17
Alım-satım etkinliği:
96.60%
Maks. mevduat yükü:
0.13%
En son işlem:
13 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
18 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
5 (50.00%)
Satış işlemleri:
5 (50.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
0.37 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
0.02%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.05% (7.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|4
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|2
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|1
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
1 2
1 2
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|199
|GBPUSD
|198
|EURUSD
|99
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +0.44 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +3.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TitanFX-03
|0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
FBS-Real-13
|0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
FXCC1-Live
|0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 958
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.72 × 108
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
0%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
100%
10
100%
97%
n/a
0.37
USD
USD
0%
1:500