- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 799
盈利交易:
1 264 (70.26%)
亏损交易:
535 (29.74%)
最好交易:
116.80 USD
最差交易:
-21.68 USD
毛利:
2 227.17 USD (93 451 pips)
毛利亏损:
-1 133.14 USD (82 077 pips)
最大连续赢利:
29 (10.76 USD)
最大连续盈利:
153.78 USD (3)
夏普比率:
0.10
交易活动:
99.93%
最大入金加载:
11.12%
最近交易:
8 几分钟前
每周交易:
432
平均持有时间:
5 小时
采收率:
10.79
长期交易:
951 (52.86%)
短期交易:
848 (47.14%)
利润因子:
1.97
预期回报:
0.61 USD
平均利润:
1.76 USD
平均损失:
-2.12 USD
最大连续失误:
10 (-100.28 USD)
最大连续亏损:
-101.35 USD (8)
每月增长:
7.29%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
101.35 USD (0.65%)
相对跌幅:
结余:
0.65% (101.35 USD)
净值:
14.13% (2 261.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|868
|GBPUSD
|534
|EURUSD
|397
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|322
|GBPUSD
|447
|EURUSD
|325
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|5.6K
|GBPUSD
|1.7K
|EURUSD
|4.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +116.80 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +10.76 USD
最大连续亏损: -100.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ForexClub-MT4 Market Real 2 Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 958
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.72 × 108
