СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Wise Web
Oleksandr Sobko

Wise Web

Oleksandr Sobko
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 7%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 764
Прибыльных трейдов:
1 245 (70.57%)
Убыточных трейдов:
519 (29.42%)
Лучший трейд:
116.80 USD
Худший трейд:
-21.68 USD
Общая прибыль:
2 207.70 USD (91 563 pips)
Общий убыток:
-1 120.99 USD (80 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (10.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.78 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
99.93%
Макс. загрузка депозита:
11.12%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
571
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
10.72
Длинных трейдов:
931 (52.78%)
Коротких трейдов:
833 (47.22%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
1.77 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-100.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-101.35 USD (8)
Прирост в месяц:
7.24%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
101.35 USD (0.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.65% (101.35 USD)
По эквити:
14.13% (2 261.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 844
GBPUSD 530
EURUSD 390
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 317
GBPUSD 446
EURUSD 324
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 5.1K
GBPUSD 1.6K
EURUSD 4.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +116.80 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +10.76 USD
Макс. убыток в серии: -100.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-03
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 958
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.72 × 108
еще 316...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Wise Web
100 USD в месяц
7%
0
0
USD
16K
USD
3
99%
1 764
70%
100%
1.96
0.62
USD
14%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.