Всего трейдов:
1 764
Прибыльных трейдов:
1 245 (70.57%)
Убыточных трейдов:
519 (29.42%)
Лучший трейд:
116.80 USD
Худший трейд:
-21.68 USD
Общая прибыль:
2 207.70 USD (91 563 pips)
Общий убыток:
-1 120.99 USD (80 853 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (10.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.78 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
99.93%
Макс. загрузка депозита:
11.12%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
571
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
10.72
Длинных трейдов:
931 (52.78%)
Коротких трейдов:
833 (47.22%)
Профит фактор:
1.97
Мат. ожидание:
0.62 USD
Средняя прибыль:
1.77 USD
Средний убыток:
-2.16 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-100.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-101.35 USD (8)
Прирост в месяц:
7.24%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
101.35 USD (0.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.65% (101.35 USD)
По эквити:
14.13% (2 261.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|844
|GBPUSD
|530
|EURUSD
|390
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|317
|GBPUSD
|446
|EURUSD
|324
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|5.1K
|GBPUSD
|1.6K
|EURUSD
|4.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +116.80 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +10.76 USD
Макс. убыток в серии: -100.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 958
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.72 × 108
Нет отзывов
