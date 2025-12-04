- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 970
Gewinntrades:
1 375 (69.79%)
Verlusttrades:
595 (30.20%)
Bester Trade:
658.28 USD
Schlechtester Trade:
-68.16 USD
Bruttoprofit:
2 995.47 USD (102 772 pips)
Bruttoverlust:
-1 705.04 USD (93 359 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (10.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
674.56 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
99.93%
Max deposit load:
11.12%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
428
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.39
Long-Positionen:
1 045 (53.05%)
Short-Positionen:
925 (46.95%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-540.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-540.95 USD (14)
Wachstum pro Monat :
8.60%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
540.95 USD (3.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.36% (540.95 USD)
Kapital:
14.13% (2 261.12 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|944
|GBPUSD
|597
|EURUSD
|429
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|343
|GBPUSD
|605
|EURUSD
|342
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|8.7K
|GBPUSD
|-4.5K
|EURUSD
|6K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +658.28 USD
Schlechtester Trade: -68 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -540.95 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 958
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.72 × 108
noch 316 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
9%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
4
99%
1 970
69%
100%
1.75
0.66
USD
USD
14%
1:500