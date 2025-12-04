SignaleKategorien
Oleksandr Sobko

Wise Web

Oleksandr Sobko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 970
Gewinntrades:
1 375 (69.79%)
Verlusttrades:
595 (30.20%)
Bester Trade:
658.28 USD
Schlechtester Trade:
-68.16 USD
Bruttoprofit:
2 995.47 USD (102 772 pips)
Bruttoverlust:
-1 705.04 USD (93 359 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (10.76 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
674.56 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
99.93%
Max deposit load:
11.12%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
428
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
2.39
Long-Positionen:
1 045 (53.05%)
Short-Positionen:
925 (46.95%)
Profit-Faktor:
1.76
Mathematische Gewinnerwartung:
0.66 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.18 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-540.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-540.95 USD (14)
Wachstum pro Monat :
8.60%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
540.95 USD (3.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.36% (540.95 USD)
Kapital:
14.13% (2 261.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 944
GBPUSD 597
EURUSD 429
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 343
GBPUSD 605
EURUSD 342
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 8.7K
GBPUSD -4.5K
EURUSD 6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +658.28 USD
Schlechtester Trade: -68 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.76 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -540.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-03
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 958
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.72 × 108
noch 316 ...
Keine Bewertungen
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Wise Web
100 USD pro Monat
9%
0
0
USD
16K
USD
4
99%
1 970
69%
100%
1.75
0.66
USD
14%
1:500
