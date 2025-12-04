- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 880
利益トレード:
1 307 (69.52%)
損失トレード:
573 (30.48%)
ベストトレード:
658.28 USD
最悪のトレード:
-68.16 USD
総利益:
2 949.61 USD (97 626 pips)
総損失:
-1 693.33 USD (92 134 pips)
最大連続の勝ち:
29 (10.76 USD)
最大連続利益:
674.56 USD (6)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
99.93%
最大入金額:
11.12%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
410
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
2.32
長いトレード:
996 (52.98%)
短いトレード:
884 (47.02%)
プロフィットファクター:
1.74
期待されたペイオフ:
0.67 USD
平均利益:
2.26 USD
平均損失:
-2.96 USD
最大連続の負け:
14 (-540.95 USD)
最大連続損失:
-540.95 USD (14)
月間成長:
8.38%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
540.95 USD (3.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.36% (540.95 USD)
エクイティによる:
14.13% (2 261.12 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|903
|GBPUSD
|570
|EURUSD
|407
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|333
|GBPUSD
|593
|EURUSD
|331
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|-5.6K
|EURUSD
|5.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +658.28 USD
最悪のトレード: -68 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +10.76 USD
最大連続損失: -540.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ForexClub-MT4 Market Real 2 Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 958
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.72 × 108
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
8%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
4
99%
1 880
69%
100%
1.74
0.67
USD
USD
14%
1:500