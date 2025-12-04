SeñalesSecciones
Oleksandr Sobko

Wise Web

Oleksandr Sobko
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 8%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 880
Transacciones Rentables:
1 307 (69.52%)
Transacciones Irrentables:
573 (30.48%)
Mejor transacción:
658.28 USD
Peor transacción:
-68.16 USD
Beneficio Bruto:
2 949.61 USD (97 626 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 693.33 USD (92 134 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (10.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
674.56 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
99.93%
Carga máxima del depósito:
11.12%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
410
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.32
Transacciones Largas:
996 (52.98%)
Transacciones Cortas:
884 (47.02%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
2.26 USD
Pérdidas medias:
-2.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-540.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-540.95 USD (14)
Crecimiento al mes:
8.38%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
540.95 USD (3.36%)
Reducción relativa:
De balance:
3.36% (540.95 USD)
De fondos:
14.13% (2 261.12 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 903
GBPUSD 570
EURUSD 407
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 333
GBPUSD 593
EURUSD 331
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD -5.6K
EURUSD 5.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +658.28 USD
Peor transacción: -68 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +10.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -540.95 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-03
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 958
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.72 × 108
otros 316...
No hay comentarios
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
