- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 880
Transacciones Rentables:
1 307 (69.52%)
Transacciones Irrentables:
573 (30.48%)
Mejor transacción:
658.28 USD
Peor transacción:
-68.16 USD
Beneficio Bruto:
2 949.61 USD (97 626 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 693.33 USD (92 134 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (10.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
674.56 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
99.93%
Carga máxima del depósito:
11.12%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
410
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
2.32
Transacciones Largas:
996 (52.98%)
Transacciones Cortas:
884 (47.02%)
Factor de Beneficio:
1.74
Beneficio Esperado:
0.67 USD
Beneficio medio:
2.26 USD
Pérdidas medias:
-2.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-540.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-540.95 USD (14)
Crecimiento al mes:
8.38%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
540.95 USD (3.36%)
Reducción relativa:
De balance:
3.36% (540.95 USD)
De fondos:
14.13% (2 261.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|903
|GBPUSD
|570
|EURUSD
|407
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|333
|GBPUSD
|593
|EURUSD
|331
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|-5.6K
|EURUSD
|5.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +658.28 USD
Peor transacción: -68 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +10.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -540.95 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 958
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.72 × 108
No hay comentarios
