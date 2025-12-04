- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 880
Negociações com lucro:
1 307 (69.52%)
Negociações com perda:
573 (30.48%)
Melhor negociação:
658.28 USD
Pior negociação:
-68.16 USD
Lucro bruto:
2 949.61 USD (97 626 pips)
Perda bruta:
-1 693.33 USD (92 134 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (10.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
674.56 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
99.93%
Depósito máximo carregado:
11.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
410
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.32
Negociações longas:
996 (52.98%)
Negociações curtas:
884 (47.02%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
2.26 USD
Perda média:
-2.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-540.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-540.95 USD (14)
Crescimento mensal:
8.38%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
540.95 USD (3.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.36% (540.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.13% (2 261.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|903
|GBPUSD
|570
|EURUSD
|407
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|333
|GBPUSD
|593
|EURUSD
|331
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|6.7K
|GBPUSD
|-5.6K
|EURUSD
|5.1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +658.28 USD
Pior negociação: -68 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +10.76 USD
Máxima perda consecutiva: -540.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 958
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.72 × 108
Sem comentários
