Oleksandr Sobko

Wise Web

Oleksandr Sobko
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 8%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 880
Negociações com lucro:
1 307 (69.52%)
Negociações com perda:
573 (30.48%)
Melhor negociação:
658.28 USD
Pior negociação:
-68.16 USD
Lucro bruto:
2 949.61 USD (97 626 pips)
Perda bruta:
-1 693.33 USD (92 134 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (10.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
674.56 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
99.93%
Depósito máximo carregado:
11.12%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
410
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
2.32
Negociações longas:
996 (52.98%)
Negociações curtas:
884 (47.02%)
Fator de lucro:
1.74
Valor esperado:
0.67 USD
Lucro médio:
2.26 USD
Perda média:
-2.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-540.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-540.95 USD (14)
Crescimento mensal:
8.38%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
540.95 USD (3.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.36% (540.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.13% (2 261.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 903
GBPUSD 570
EURUSD 407
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 333
GBPUSD 593
EURUSD 331
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 6.7K
GBPUSD -5.6K
EURUSD 5.1K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +658.28 USD
Pior negociação: -68 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +10.76 USD
Máxima perda consecutiva: -540.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-03
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 958
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.72 × 108
Sem comentários
2025.12.08 09:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Wise Web
100 USD por mês
8%
0
0
USD
16K
USD
4
99%
1 880
69%
100%
1.74
0.67
USD
14%
1:500
