Oleksandr Sobko

Wise Web

Oleksandr Sobko
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 0%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
17 (85.00%)
Loss Trade:
3 (15.00%)
Best Trade:
1.12 USD
Worst Trade:
-0.25 USD
Profitto lordo:
8.05 USD (1 022 pips)
Perdita lorda:
-0.50 USD (43 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.68 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.17
Attività di trading:
97.69%
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
30.20
Long Trade:
8 (40.00%)
Short Trade:
12 (60.00%)
Fattore di profitto:
16.10
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
0.47 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.25 USD (1)
Crescita mensile:
0.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.25 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.17% (25.48 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 8
USDJPY 7
EURUSD 5
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 4
USDJPY 2
EURUSD 2
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 398
USDJPY 348
EURUSD 247
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TitanFX-03
0.00 × 3
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live16
0.00 × 3
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.44 × 77
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 958
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.72 × 108
316 più
Non ci sono recensioni
2025.12.04 11:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 10:58
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.12.04 10:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 10:58
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.