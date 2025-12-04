- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
20
Profit Trade:
17 (85.00%)
Loss Trade:
3 (15.00%)
Best Trade:
1.12 USD
Worst Trade:
-0.25 USD
Profitto lordo:
8.05 USD (1 022 pips)
Perdita lorda:
-0.50 USD (43 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (3.68 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3.68 USD (10)
Indice di Sharpe:
1.17
Attività di trading:
97.69%
Massimo carico di deposito:
0.27%
Ultimo trade:
5 minuti fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
39 minuti
Fattore di recupero:
30.20
Long Trade:
8 (40.00%)
Short Trade:
12 (60.00%)
Fattore di profitto:
16.10
Profitto previsto:
0.38 USD
Profitto medio:
0.47 USD
Perdita media:
-0.17 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-0.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-0.25 USD (1)
Crescita mensile:
0.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.25 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.17% (25.48 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|8
|USDJPY
|7
|EURUSD
|5
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|2
|EURUSD
|2
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|398
|USDJPY
|348
|EURUSD
|247
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1.12 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +3.68 USD
Massima perdita consecutiva: -0.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 3
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.44 × 77
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 958
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.72 × 108
316 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
0%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
1
100%
20
85%
98%
16.09
0.38
USD
USD
0%
1:500