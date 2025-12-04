SinyallerBölümler
Abiodun Akeem Badmos

Abbeyfx MyDarwin EA

Abiodun Akeem Badmos
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 111%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 134
Kârla kapanan işlemler:
721 (63.58%)
Zararla kapanan işlemler:
413 (36.42%)
En iyi işlem:
4 387.12 USD
En kötü işlem:
-10 391.25 USD
Brüt kâr:
179 475.61 USD (4 223 950 pips)
Brüt zarar:
-68 285.31 USD (75 872 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
72 (20 534.52 USD)
Maksimum ardışık kâr:
20 534.52 USD (72)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
71.63%
Maks. mevduat yükü:
127.89%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
135
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.51
Alış işlemleri:
808 (71.25%)
Satış işlemleri:
326 (28.75%)
Kâr faktörü:
2.63
Beklenen getiri:
98.05 USD
Ortalama kâr:
248.93 USD
Ortalama zarar:
-165.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
100 (-1 223.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-20 167.50 USD (2)
Aylık büyüme:
96.82%
Algo alım-satım:
30%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 293.15 USD
Maksimum:
20 192.25 USD (14.88%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.87% (20 184.00 USD)
Varlığa göre:
25.07% (52 416.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 543
NDX 264
GBPUSD 88
WS30 56
USDCAD 43
AUDUSD 39
EURUSD 35
NZDUSD 19
USDCHF 17
USDJPY 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 108K
NDX 13K
GBPUSD -359
WS30 90
USDCAD -119
AUDUSD -49
EURUSD -79
NZDUSD -38
USDCHF -15
USDJPY 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 98K
NDX 19K
GBPUSD -1.7K
WS30 155
USDCAD -369
AUDUSD 7
EURUSD -177
NZDUSD 67
USDCHF 17
USDJPY 490
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 387.12 USD
En kötü işlem: -10 391 USD
Maksimum ardışık kazanç: 72
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20 534.52 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 223.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1688
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.65 × 136
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 daha fazla...
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend. 
İnceleme yok
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 21:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Abbeyfx MyDarwin EA
Ayda 100 USD
111%
0
0
USD
214K
USD
5
30%
1 134
63%
72%
2.62
98.05
USD
25%
1:200
