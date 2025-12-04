SinaisSeções
Abiodun Akeem Badmos

Abbeyfx MyDarwin EA

Abiodun Akeem Badmos
0 comentários
Confiabilidade
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 151%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 443
Negociações com lucro:
934 (64.72%)
Negociações com perda:
509 (35.27%)
Melhor negociação:
4 387.12 USD
Pior negociação:
-10 391.25 USD
Lucro bruto:
248 408.68 USD (6 510 815 pips)
Perda bruta:
-97 007.15 USD (99 925 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
72 (20 534.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
20 534.52 USD (72)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
77.46%
Depósito máximo carregado:
153.98%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
257
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
7.50
Negociações longas:
1 034 (71.66%)
Negociações curtas:
409 (28.34%)
Fator de lucro:
2.56
Valor esperado:
104.92 USD
Lucro médio:
265.96 USD
Perda média:
-190.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
100 (-1 223.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-20 167.50 USD (2)
Crescimento mensal:
96.40%
Algotrading:
30%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 293.15 USD
Máximo:
20 192.25 USD (14.88%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.87% (20 184.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
25.07% (52 416.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 744
NDX 275
GBPUSD 89
WS30 65
USDCAD 53
EURUSD 44
AUDUSD 41
USDCHF 28
NZDUSD 19
USDJPY 17
EURJPY 10
AUDJPY 9
CHFJPY 8
CADJPY 6
GBPJPY 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 154K
NDX 13K
GBPUSD -306
WS30 118
USDCAD -184
EURUSD -89
AUDUSD -107
USDCHF -45
NZDUSD -38
USDJPY 185
EURJPY -405
AUDJPY -32
CHFJPY -226
CADJPY -112
GBPJPY -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 127K
NDX 18K
GBPUSD -1.6K
WS30 241
USDCAD -475
EURUSD -142
AUDUSD -100
USDCHF 15
NZDUSD 67
USDJPY 1K
EURJPY -1.2K
AUDJPY -49
CHFJPY -628
CADJPY -315
GBPJPY -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 387.12 USD
Pior negociação: -10 391 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 72
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +20 534.52 USD
Máxima perda consecutiva: -1 223.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1765
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 157
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.57 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.83 × 40
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.19 × 37
18 mais ...
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend. 
Sem comentários
2025.12.18 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 21:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
