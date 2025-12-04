SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Abbeyfx MyDarwin EA
Abiodun Akeem Badmos

Abbeyfx MyDarwin EA

Abiodun Akeem Badmos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 154%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 463
Gewinntrades:
944 (64.52%)
Verlusttrades:
519 (35.48%)
Bester Trade:
4 387.12 USD
Schlechtester Trade:
-10 391.25 USD
Bruttoprofit:
253 127.11 USD (6 518 272 pips)
Bruttoverlust:
-99 084.49 USD (108 350 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
72 (20 534.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20 534.52 USD (72)
Sharpe Ratio:
0.17
Trading-Aktivität:
78.49%
Max deposit load:
153.98%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
225
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
7.63
Long-Positionen:
1 047 (71.57%)
Short-Positionen:
416 (28.43%)
Profit-Faktor:
2.55
Mathematische Gewinnerwartung:
105.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
268.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-190.91 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
100 (-1 223.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-20 167.50 USD (2)
Wachstum pro Monat :
83.99%
Algo-Trading:
30%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 293.15 USD
Maximaler:
20 192.25 USD (14.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
14.87% (20 184.00 USD)
Kapital:
33.74% (85 763.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 758
NDX 281
GBPUSD 89
WS30 65
USDCAD 53
EURUSD 44
AUDUSD 41
USDCHF 28
NZDUSD 19
USDJPY 17
EURJPY 10
AUDJPY 9
CHFJPY 8
CADJPY 6
GBPJPY 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 158K
NDX 11K
GBPUSD -306
WS30 118
USDCAD -184
EURUSD -89
AUDUSD -107
USDCHF -45
NZDUSD -38
USDJPY 185
EURJPY -405
AUDJPY -32
CHFJPY -226
CADJPY -112
GBPJPY -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 128K
NDX 16K
GBPUSD -1.6K
WS30 241
USDCAD -475
EURUSD -142
AUDUSD -100
USDCHF 15
NZDUSD 67
USDJPY 1K
EURJPY -1.2K
AUDJPY -49
CHFJPY -628
CADJPY -315
GBPJPY -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 387.12 USD
Schlechtester Trade: -10 391 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 72
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20 534.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 223.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1765
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 157
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.57 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.83 × 40
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.19 × 37
noch 18 ...
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend. 
Keine Bewertungen
2025.12.18 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 21:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Abbeyfx MyDarwin EA
100 USD pro Monat
154%
0
0
USD
254K
USD
7
30%
1 463
64%
78%
2.55
105.29
USD
34%
1:200
Kopieren

