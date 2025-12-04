- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 443
利益トレード:
934 (64.72%)
損失トレード:
509 (35.27%)
ベストトレード:
4 387.12 USD
最悪のトレード:
-10 391.25 USD
総利益:
248 408.68 USD (6 510 815 pips)
総損失:
-97 007.15 USD (99 925 pips)
最大連続の勝ち:
72 (20 534.52 USD)
最大連続利益:
20 534.52 USD (72)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
77.46%
最大入金額:
153.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
257
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
7.50
長いトレード:
1 034 (71.66%)
短いトレード:
409 (28.34%)
プロフィットファクター:
2.56
期待されたペイオフ:
104.92 USD
平均利益:
265.96 USD
平均損失:
-190.58 USD
最大連続の負け:
100 (-1 223.95 USD)
最大連続損失:
-20 167.50 USD (2)
月間成長:
96.40%
アルゴリズム取引:
30%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 293.15 USD
最大の:
20 192.25 USD (14.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.87% (20 184.00 USD)
エクイティによる:
25.07% (52 416.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|744
|NDX
|275
|GBPUSD
|89
|WS30
|65
|USDCAD
|53
|EURUSD
|44
|AUDUSD
|41
|USDCHF
|28
|NZDUSD
|19
|USDJPY
|17
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|9
|CHFJPY
|8
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|154K
|NDX
|13K
|GBPUSD
|-306
|WS30
|118
|USDCAD
|-184
|EURUSD
|-89
|AUDUSD
|-107
|USDCHF
|-45
|NZDUSD
|-38
|USDJPY
|185
|EURJPY
|-405
|AUDJPY
|-32
|CHFJPY
|-226
|CADJPY
|-112
|GBPJPY
|-113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|127K
|NDX
|18K
|GBPUSD
|-1.6K
|WS30
|241
|USDCAD
|-475
|EURUSD
|-142
|AUDUSD
|-100
|USDCHF
|15
|NZDUSD
|67
|USDJPY
|1K
|EURJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-49
|CHFJPY
|-628
|CADJPY
|-315
|GBPJPY
|-292
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 387.12 USD
最悪のトレード: -10 391 USD
最大連続の勝ち: 72
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +20 534.52 USD
最大連続損失: -1 223.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1765
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 157
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.57 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.83 × 40
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.19 × 37
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
151%
0
0
USD
USD
252K
USD
USD
6
30%
1 443
64%
77%
2.56
104.92
USD
USD
25%
1:200