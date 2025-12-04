シグナルセクション
Abiodun Akeem Badmos

Abbeyfx MyDarwin EA

Abiodun Akeem Badmos
レビュー0件
信頼性
6週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 151%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 443
利益トレード:
934 (64.72%)
損失トレード:
509 (35.27%)
ベストトレード:
4 387.12 USD
最悪のトレード:
-10 391.25 USD
総利益:
248 408.68 USD (6 510 815 pips)
総損失:
-97 007.15 USD (99 925 pips)
最大連続の勝ち:
72 (20 534.52 USD)
最大連続利益:
20 534.52 USD (72)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
77.46%
最大入金額:
153.98%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
257
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
7.50
長いトレード:
1 034 (71.66%)
短いトレード:
409 (28.34%)
プロフィットファクター:
2.56
期待されたペイオフ:
104.92 USD
平均利益:
265.96 USD
平均損失:
-190.58 USD
最大連続の負け:
100 (-1 223.95 USD)
最大連続損失:
-20 167.50 USD (2)
月間成長:
96.40%
アルゴリズム取引:
30%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 293.15 USD
最大の:
20 192.25 USD (14.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.87% (20 184.00 USD)
エクイティによる:
25.07% (52 416.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 744
NDX 275
GBPUSD 89
WS30 65
USDCAD 53
EURUSD 44
AUDUSD 41
USDCHF 28
NZDUSD 19
USDJPY 17
EURJPY 10
AUDJPY 9
CHFJPY 8
CADJPY 6
GBPJPY 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 154K
NDX 13K
GBPUSD -306
WS30 118
USDCAD -184
EURUSD -89
AUDUSD -107
USDCHF -45
NZDUSD -38
USDJPY 185
EURJPY -405
AUDJPY -32
CHFJPY -226
CADJPY -112
GBPJPY -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 127K
NDX 18K
GBPUSD -1.6K
WS30 241
USDCAD -475
EURUSD -142
AUDUSD -100
USDCHF 15
NZDUSD 67
USDJPY 1K
EURJPY -1.2K
AUDJPY -49
CHFJPY -628
CADJPY -315
GBPJPY -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 387.12 USD
最悪のトレード: -10 391 USD
最大連続の勝ち: 72
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +20 534.52 USD
最大連続損失: -1 223.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1765
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 157
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.57 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.83 × 40
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.19 × 37
18 より多く...
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend. 
レビューなし
2025.12.18 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 21:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
