- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 396
盈利交易:
902 (64.61%)
亏损交易:
494 (35.39%)
最好交易:
4 387.12 USD
最差交易:
-10 391.25 USD
毛利:
238 288.66 USD (6 502 074 pips)
毛利亏损:
-84 060.83 USD (89 871 pips)
最大连续赢利:
72 (20 534.52 USD)
最大连续盈利:
20 534.52 USD (72)
夏普比率:
0.18
交易活动:
77.46%
最大入金加载:
153.98%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
237
平均持有时间:
2 小时
采收率:
7.64
长期交易:
999 (71.56%)
短期交易:
397 (28.44%)
利润因子:
2.83
预期回报:
110.48 USD
平均利润:
264.18 USD
平均损失:
-170.16 USD
最大连续失误:
100 (-1 223.95 USD)
最大连续亏损:
-20 167.50 USD (2)
每月增长:
102.02%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
1 293.15 USD
最大值:
20 192.25 USD (14.88%)
相对跌幅:
结余:
14.87% (20 184.00 USD)
净值:
25.07% (52 416.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|706
|NDX
|268
|GBPUSD
|89
|WS30
|64
|USDCAD
|53
|EURUSD
|44
|AUDUSD
|41
|USDCHF
|28
|NZDUSD
|19
|USDJPY
|17
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|9
|CHFJPY
|7
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|157K
|NDX
|13K
|GBPUSD
|-306
|WS30
|115
|USDCAD
|-184
|EURUSD
|-89
|AUDUSD
|-107
|USDCHF
|-45
|NZDUSD
|-38
|USDJPY
|185
|EURJPY
|-405
|AUDJPY
|-32
|CHFJPY
|-225
|CADJPY
|-112
|GBPJPY
|-113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|128K
|NDX
|18K
|GBPUSD
|-1.6K
|WS30
|211
|USDCAD
|-475
|EURUSD
|-142
|AUDUSD
|-100
|USDCHF
|15
|NZDUSD
|67
|USDJPY
|1K
|EURJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-49
|CHFJPY
|-636
|CADJPY
|-315
|GBPJPY
|-292
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 387.12 USD
最差交易: -10 391 USD
最大连续赢利: 72
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20 534.52 USD
最大连续亏损: -1 223.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1765
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 157
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.57 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.83 × 40
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.19 × 37
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
154%
0
0
USD
USD
254K
USD
USD
6
30%
1 396
64%
77%
2.83
110.48
USD
USD
25%
1:200