信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Abbeyfx MyDarwin EA
Abiodun Akeem Badmos

Abbeyfx MyDarwin EA

Abiodun Akeem Badmos
0条评论
可靠性
6
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 154%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 396
盈利交易:
902 (64.61%)
亏损交易:
494 (35.39%)
最好交易:
4 387.12 USD
最差交易:
-10 391.25 USD
毛利:
238 288.66 USD (6 502 074 pips)
毛利亏损:
-84 060.83 USD (89 871 pips)
最大连续赢利:
72 (20 534.52 USD)
最大连续盈利:
20 534.52 USD (72)
夏普比率:
0.18
交易活动:
77.46%
最大入金加载:
153.98%
最近交易:
4 几分钟前
每周交易:
237
平均持有时间:
2 小时
采收率:
7.64
长期交易:
999 (71.56%)
短期交易:
397 (28.44%)
利润因子:
2.83
预期回报:
110.48 USD
平均利润:
264.18 USD
平均损失:
-170.16 USD
最大连续失误:
100 (-1 223.95 USD)
最大连续亏损:
-20 167.50 USD (2)
每月增长:
102.02%
算法交易:
30%
结余跌幅:
绝对:
1 293.15 USD
最大值:
20 192.25 USD (14.88%)
相对跌幅:
结余:
14.87% (20 184.00 USD)
净值:
25.07% (52 416.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 706
NDX 268
GBPUSD 89
WS30 64
USDCAD 53
EURUSD 44
AUDUSD 41
USDCHF 28
NZDUSD 19
USDJPY 17
EURJPY 10
AUDJPY 9
CHFJPY 7
CADJPY 6
GBPJPY 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 157K
NDX 13K
GBPUSD -306
WS30 115
USDCAD -184
EURUSD -89
AUDUSD -107
USDCHF -45
NZDUSD -38
USDJPY 185
EURJPY -405
AUDJPY -32
CHFJPY -225
CADJPY -112
GBPJPY -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 128K
NDX 18K
GBPUSD -1.6K
WS30 211
USDCAD -475
EURUSD -142
AUDUSD -100
USDCHF 15
NZDUSD 67
USDJPY 1K
EURJPY -1.2K
AUDJPY -49
CHFJPY -636
CADJPY -315
GBPJPY -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 387.12 USD
最差交易: -10 391 USD
最大连续赢利: 72
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20 534.52 USD
最大连续亏损: -1 223.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1765
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 157
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.57 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.83 × 40
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.19 × 37
18 更多...
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend. 
没有评论
2025.12.18 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 21:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
