- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 391
Прибыльных трейдов:
899 (64.62%)
Убыточных трейдов:
492 (35.37%)
Лучший трейд:
4 387.12 USD
Худший трейд:
-10 391.25 USD
Общая прибыль:
237 928.67 USD (6 501 836 pips)
Общий убыток:
-83 996.02 USD (89 752 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (20 534.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
20 534.52 USD (72)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
75.76%
Макс. загрузка депозита:
153.98%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
267
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.62
Длинных трейдов:
995 (71.53%)
Коротких трейдов:
396 (28.47%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
110.66 USD
Средняя прибыль:
264.66 USD
Средний убыток:
-170.72 USD
Макс. серия проигрышей:
100 (-1 223.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-20 167.50 USD (2)
Прирост в месяц:
107.52%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 293.15 USD
Максимальная:
20 192.25 USD (14.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.87% (20 184.00 USD)
По эквити:
25.07% (52 416.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|704
|NDX
|266
|GBPUSD
|89
|WS30
|64
|USDCAD
|53
|EURUSD
|44
|AUDUSD
|40
|USDCHF
|28
|NZDUSD
|19
|USDJPY
|17
|EURJPY
|10
|AUDJPY
|9
|CHFJPY
|7
|CADJPY
|6
|GBPJPY
|5
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|156K
|NDX
|13K
|GBPUSD
|-306
|WS30
|115
|USDCAD
|-184
|EURUSD
|-89
|AUDUSD
|-76
|USDCHF
|-45
|NZDUSD
|-38
|USDJPY
|185
|EURJPY
|-405
|AUDJPY
|-32
|CHFJPY
|-225
|CADJPY
|-112
|GBPJPY
|-113
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|128K
|NDX
|18K
|GBPUSD
|-1.6K
|WS30
|211
|USDCAD
|-475
|EURUSD
|-142
|AUDUSD
|-42
|USDCHF
|15
|NZDUSD
|67
|USDJPY
|1K
|EURJPY
|-1.2K
|AUDJPY
|-49
|CHFJPY
|-636
|CADJPY
|-315
|GBPJPY
|-292
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 387.12 USD
Худший трейд: -10 391 USD
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20 534.52 USD
Макс. убыток в серии: -1 223.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 5
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1765
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 157
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.57 × 7
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|2.33 × 6
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
VantageFXInternational-Live
|2.83 × 40
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|3.19 × 37
еще 18...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
154%
0
0
USD
USD
254K
USD
USD
6
30%
1 391
64%
76%
2.83
110.66
USD
USD
25%
1:200