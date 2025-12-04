СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Abbeyfx MyDarwin EA
Abiodun Akeem Badmos

Abbeyfx MyDarwin EA

Abiodun Akeem Badmos
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 154%
Darwinex-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 391
Прибыльных трейдов:
899 (64.62%)
Убыточных трейдов:
492 (35.37%)
Лучший трейд:
4 387.12 USD
Худший трейд:
-10 391.25 USD
Общая прибыль:
237 928.67 USD (6 501 836 pips)
Общий убыток:
-83 996.02 USD (89 752 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (20 534.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
20 534.52 USD (72)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
75.76%
Макс. загрузка депозита:
153.98%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
267
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
7.62
Длинных трейдов:
995 (71.53%)
Коротких трейдов:
396 (28.47%)
Профит фактор:
2.83
Мат. ожидание:
110.66 USD
Средняя прибыль:
264.66 USD
Средний убыток:
-170.72 USD
Макс. серия проигрышей:
100 (-1 223.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-20 167.50 USD (2)
Прирост в месяц:
107.52%
Алготрейдинг:
30%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 293.15 USD
Максимальная:
20 192.25 USD (14.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.87% (20 184.00 USD)
По эквити:
25.07% (52 416.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 704
NDX 266
GBPUSD 89
WS30 64
USDCAD 53
EURUSD 44
AUDUSD 40
USDCHF 28
NZDUSD 19
USDJPY 17
EURJPY 10
AUDJPY 9
CHFJPY 7
CADJPY 6
GBPJPY 5
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 156K
NDX 13K
GBPUSD -306
WS30 115
USDCAD -184
EURUSD -89
AUDUSD -76
USDCHF -45
NZDUSD -38
USDJPY 185
EURJPY -405
AUDJPY -32
CHFJPY -225
CADJPY -112
GBPJPY -113
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 128K
NDX 18K
GBPUSD -1.6K
WS30 211
USDCAD -475
EURUSD -142
AUDUSD -42
USDCHF 15
NZDUSD 67
USDJPY 1K
EURJPY -1.2K
AUDJPY -49
CHFJPY -636
CADJPY -315
GBPJPY -292
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 387.12 USD
Худший трейд: -10 391 USD
Макс. серия выигрышей: 72
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20 534.52 USD
Макс. убыток в серии: -1 223.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1765
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 157
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.57 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.83 × 40
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.19 × 37
еще 18...
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend. 
Нет отзывов
2025.12.18 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 21:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
