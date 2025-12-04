SignauxSections
Abiodun Akeem Badmos

Abbeyfx MyDarwin EA

Abiodun Akeem Badmos
0 avis
Fiabilité
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 113%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 140
Bénéfice trades:
727 (63.77%)
Perte trades:
413 (36.23%)
Meilleure transaction:
4 387.12 USD
Pire transaction:
-10 391.25 USD
Bénéfice brut:
181 808.51 USD (4 225 192 pips)
Perte brute:
-68 399.11 USD (75 872 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (20 534.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 534.52 USD (72)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
71.63%
Charge de dépôt maximale:
127.89%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
139
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.62
Longs trades:
814 (71.40%)
Courts trades:
326 (28.60%)
Facteur de profit:
2.66
Rendement attendu:
99.48 USD
Bénéfice moyen:
250.08 USD
Perte moyenne:
-165.62 USD
Pertes consécutives maximales:
100 (-1 223.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-20 167.50 USD (2)
Croissance mensuelle:
99.01%
Algo trading:
30%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 293.15 USD
Maximal:
20 192.25 USD (14.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.87% (20 184.00 USD)
Par fonds propres:
25.07% (52 416.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 549
NDX 264
GBPUSD 88
WS30 56
USDCAD 43
AUDUSD 39
EURUSD 35
NZDUSD 19
USDCHF 17
USDJPY 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 111K
NDX 13K
GBPUSD -359
WS30 90
USDCAD -119
AUDUSD -49
EURUSD -79
NZDUSD -38
USDCHF -15
USDJPY 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 99K
NDX 19K
GBPUSD -1.7K
WS30 155
USDCAD -369
AUDUSD 7
EURUSD -177
NZDUSD 67
USDCHF 17
USDJPY 490
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +4 387.12 USD
Pire transaction: -10 391 USD
Gains consécutifs maximales: 72
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20 534.52 USD
Perte consécutive maximale: -1 223.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1688
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.65 × 136
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 plus...
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend. 
Aucun avis
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 21:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
