Trades:
1 140
Bénéfice trades:
727 (63.77%)
Perte trades:
413 (36.23%)
Meilleure transaction:
4 387.12 USD
Pire transaction:
-10 391.25 USD
Bénéfice brut:
181 808.51 USD (4 225 192 pips)
Perte brute:
-68 399.11 USD (75 872 pips)
Gains consécutifs maximales:
72 (20 534.52 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
20 534.52 USD (72)
Ratio de Sharpe:
0.16
Activité de trading:
71.63%
Charge de dépôt maximale:
127.89%
Dernier trade:
35 il y a des minutes
Trades par semaine:
139
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.62
Longs trades:
814 (71.40%)
Courts trades:
326 (28.60%)
Facteur de profit:
2.66
Rendement attendu:
99.48 USD
Bénéfice moyen:
250.08 USD
Perte moyenne:
-165.62 USD
Pertes consécutives maximales:
100 (-1 223.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-20 167.50 USD (2)
Croissance mensuelle:
99.01%
Algo trading:
30%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 293.15 USD
Maximal:
20 192.25 USD (14.88%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.87% (20 184.00 USD)
Par fonds propres:
25.07% (52 416.40 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|549
|NDX
|264
|GBPUSD
|88
|WS30
|56
|USDCAD
|43
|AUDUSD
|39
|EURUSD
|35
|NZDUSD
|19
|USDCHF
|17
|USDJPY
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|111K
|NDX
|13K
|GBPUSD
|-359
|WS30
|90
|USDCAD
|-119
|AUDUSD
|-49
|EURUSD
|-79
|NZDUSD
|-38
|USDCHF
|-15
|USDJPY
|33
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|99K
|NDX
|19K
|GBPUSD
|-1.7K
|WS30
|155
|USDCAD
|-369
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|-177
|NZDUSD
|67
|USDCHF
|17
|USDJPY
|490
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Meilleure transaction: +4 387.12 USD
Pire transaction: -10 391 USD
Gains consécutifs maximales: 72
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20 534.52 USD
Perte consécutive maximale: -1 223.95 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1688
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.65 × 136
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.22 × 27
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend.
Aucun avis
