Trade:
1 134
Profit Trade:
721 (63.58%)
Loss Trade:
413 (36.42%)
Best Trade:
4 387.12 USD
Worst Trade:
-10 391.25 USD
Profitto lordo:
179 475.61 USD (4 223 950 pips)
Perdita lorda:
-68 285.31 USD (75 872 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (20 534.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 534.52 USD (72)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
71.63%
Massimo carico di deposito:
127.89%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
135
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.51
Long Trade:
808 (71.25%)
Short Trade:
326 (28.75%)
Fattore di profitto:
2.63
Profitto previsto:
98.05 USD
Profitto medio:
248.93 USD
Perdita media:
-165.34 USD
Massime perdite consecutive:
100 (-1 223.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 167.50 USD (2)
Crescita mensile:
96.82%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 293.15 USD
Massimale:
20 192.25 USD (14.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.87% (20 184.00 USD)
Per equità:
25.07% (52 416.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|543
|NDX
|264
|GBPUSD
|88
|WS30
|56
|USDCAD
|43
|AUDUSD
|39
|EURUSD
|35
|NZDUSD
|19
|USDCHF
|17
|USDJPY
|10
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|108K
|NDX
|13K
|GBPUSD
|-359
|WS30
|90
|USDCAD
|-119
|AUDUSD
|-49
|EURUSD
|-79
|NZDUSD
|-38
|USDCHF
|-15
|USDJPY
|33
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|98K
|NDX
|19K
|GBPUSD
|-1.7K
|WS30
|155
|USDCAD
|-369
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|-177
|NZDUSD
|67
|USDCHF
|17
|USDJPY
|490
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +4 387.12 USD
Worst Trade: -10 391 USD
Vincite massime consecutive: 72
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20 534.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1 223.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.40 × 1688
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.65 × 136
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.00 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 4
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|2.22 × 27
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend.
