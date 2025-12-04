SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Abbeyfx MyDarwin EA
Abiodun Akeem Badmos

Abbeyfx MyDarwin EA

Abiodun Akeem Badmos
0 recensioni
Affidabilità
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 111%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 134
Profit Trade:
721 (63.58%)
Loss Trade:
413 (36.42%)
Best Trade:
4 387.12 USD
Worst Trade:
-10 391.25 USD
Profitto lordo:
179 475.61 USD (4 223 950 pips)
Perdita lorda:
-68 285.31 USD (75 872 pips)
Vincite massime consecutive:
72 (20 534.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
20 534.52 USD (72)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
71.63%
Massimo carico di deposito:
127.89%
Ultimo trade:
26 minuti fa
Trade a settimana:
135
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.51
Long Trade:
808 (71.25%)
Short Trade:
326 (28.75%)
Fattore di profitto:
2.63
Profitto previsto:
98.05 USD
Profitto medio:
248.93 USD
Perdita media:
-165.34 USD
Massime perdite consecutive:
100 (-1 223.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-20 167.50 USD (2)
Crescita mensile:
96.82%
Algo trading:
30%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 293.15 USD
Massimale:
20 192.25 USD (14.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.87% (20 184.00 USD)
Per equità:
25.07% (52 416.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 543
NDX 264
GBPUSD 88
WS30 56
USDCAD 43
AUDUSD 39
EURUSD 35
NZDUSD 19
USDCHF 17
USDJPY 10
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 108K
NDX 13K
GBPUSD -359
WS30 90
USDCAD -119
AUDUSD -49
EURUSD -79
NZDUSD -38
USDCHF -15
USDJPY 33
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 98K
NDX 19K
GBPUSD -1.7K
WS30 155
USDCAD -369
AUDUSD 7
EURUSD -177
NZDUSD 67
USDCHF 17
USDJPY 490
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +4 387.12 USD
Worst Trade: -10 391 USD
Vincite massime consecutive: 72
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +20 534.52 USD
Massima perdita consecutiva: -1 223.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1688
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.65 × 136
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
TickmillUK-Live
1.00 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 4
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
2.22 × 27
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
18 più
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend. 
Non ci sono recensioni
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 21:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
