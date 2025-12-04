SeñalesSecciones
Abiodun Akeem Badmos

Abbeyfx MyDarwin EA

Abiodun Akeem Badmos
0 comentarios
Fiabilidad
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 151%
Darwinex-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 443
Transacciones Rentables:
934 (64.72%)
Transacciones Irrentables:
509 (35.27%)
Mejor transacción:
4 387.12 USD
Peor transacción:
-10 391.25 USD
Beneficio Bruto:
248 408.68 USD (6 510 815 pips)
Pérdidas Brutas:
-97 007.15 USD (99 925 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
72 (20 534.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
20 534.52 USD (72)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
77.46%
Carga máxima del depósito:
153.98%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
257
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
7.50
Transacciones Largas:
1 034 (71.66%)
Transacciones Cortas:
409 (28.34%)
Factor de Beneficio:
2.56
Beneficio Esperado:
104.92 USD
Beneficio medio:
265.96 USD
Pérdidas medias:
-190.58 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
100 (-1 223.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-20 167.50 USD (2)
Crecimiento al mes:
96.40%
Trading algorítmico:
30%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 293.15 USD
Máxima:
20 192.25 USD (14.88%)
Reducción relativa:
De balance:
14.87% (20 184.00 USD)
De fondos:
25.07% (52 416.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 744
NDX 275
GBPUSD 89
WS30 65
USDCAD 53
EURUSD 44
AUDUSD 41
USDCHF 28
NZDUSD 19
USDJPY 17
EURJPY 10
AUDJPY 9
CHFJPY 8
CADJPY 6
GBPJPY 5
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 154K
NDX 13K
GBPUSD -306
WS30 118
USDCAD -184
EURUSD -89
AUDUSD -107
USDCHF -45
NZDUSD -38
USDJPY 185
EURJPY -405
AUDJPY -32
CHFJPY -226
CADJPY -112
GBPJPY -113
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 127K
NDX 18K
GBPUSD -1.6K
WS30 241
USDCAD -475
EURUSD -142
AUDUSD -100
USDCHF 15
NZDUSD 67
USDJPY 1K
EURJPY -1.2K
AUDJPY -49
CHFJPY -628
CADJPY -315
GBPJPY -292
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 387.12 USD
Peor transacción: -10 391 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 72
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +20 534.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 223.95 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 5
OneRoyal-Server
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.40 × 1765
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.04 × 157
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.57 × 7
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
2.33 × 6
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
VantageFXInternational-Live
2.83 × 40
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Alpari-Real01
3.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
3.19 × 37
This is a strategy that combines manual and EA trading. It is recommended to trade 0.01 lot size on $1000 account. This account combines numerous strategy (short term and long term) strategy to achieve profitability. It scalps reversal and follows the trend. 
No hay comentarios
2025.12.18 23:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 22:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 11:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 07:06
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 21:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 20:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 01:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.04 01:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 01:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
