- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
831 532.60 IDR
En kötü işlem:
-341 850.90 IDR
Brüt kâr:
2 328 700.59 IDR (100 400 pips)
Brüt zarar:
-2 335 356.15 IDR (59 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 328 700.59 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
2 328 700.59 IDR (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
77.38%
Maks. mevduat yükü:
35.20%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.00
Alış işlemleri:
8 (80.00%)
Satış işlemleri:
2 (20.00%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-665.56 IDR
Ortalama kâr:
776 233.53 IDR
Ortalama zarar:
-333 622.31 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 263 143.89 IDR (7)
Aylık büyüme:
-9.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 334 191.20 IDR
Maksimum:
2 334 191.20 IDR (23.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
Varlığa göre:
4.67% (466 078.23 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDCHF
|3
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|67
|USDCHF
|-99
|EURUSD
|-35
|AUDUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|41K
|USDCHF
|-374
|EURUSD
|-200
|AUDUSD
|400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +831 532.60 IDR
En kötü işlem: -341 851 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 328 700.59 IDR
Maksimum ardışık zarar: -2 263 143.89 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real7
|7.72 × 899
|
Exness-MT5Real3
|7.78 × 438
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
USD
15M
IDR
IDR
2
0%
10
30%
77%
0.99
-665.56
IDR
IDR
23%
1:100