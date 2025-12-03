Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01 0.00 × 2 TitanFX-MT5-01 0.00 × 1 Tickmill-Live 0.00 × 1 AdmiralMarkets-Live 3.00 × 1 Exness-MT5Real8 3.67 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 3.93 × 29 Exness-MT5Real12 4.38 × 86 XMGlobal-MT5 4 5.49 × 35 Exness-MT5Real 5.68 × 339 Exness-MT5Real15 6.39 × 240 RoboForex-ECN 6.49 × 89 Exness-MT5Real6 6.54 × 76 Exness-MT5Real7 7.72 × 899 Exness-MT5Real3 7.78 × 438 FxPro-MT5 14.00 × 3 VTMarkets-Live 15.67 × 3 ICMarketsEU-MT5-2 22.70 × 90 ICMarketsSC-MT5 27.89 × 112 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya