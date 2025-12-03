SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sandyprastya
Sandy Prastya

Sandyprastya

Sandy Prastya
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -9%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
3 (30.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (70.00%)
En iyi işlem:
831 532.60 IDR
En kötü işlem:
-341 850.90 IDR
Brüt kâr:
2 328 700.59 IDR (100 400 pips)
Brüt zarar:
-2 335 356.15 IDR (59 931 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (2 328 700.59 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
2 328 700.59 IDR (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
77.38%
Maks. mevduat yükü:
35.20%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.00
Alış işlemleri:
8 (80.00%)
Satış işlemleri:
2 (20.00%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-665.56 IDR
Ortalama kâr:
776 233.53 IDR
Ortalama zarar:
-333 622.31 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-2 263 143.89 IDR (7)
Aylık büyüme:
-9.18%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 334 191.20 IDR
Maksimum:
2 334 191.20 IDR (23.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
Varlığa göre:
4.67% (466 078.23 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 5
USDCHF 3
EURUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 67
USDCHF -99
EURUSD -35
AUDUSD 66
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 41K
USDCHF -374
EURUSD -200
AUDUSD 400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +831 532.60 IDR
En kötü işlem: -341 851 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +2 328 700.59 IDR
Maksimum ardışık zarar: -2 263 143.89 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
Exness-MT5Real7
7.72 × 899
Exness-MT5Real3
7.78 × 438
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
İnceleme yok
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sandyprastya
Ayda 30 USD
-9%
0
0
USD
15M
IDR
2
0%
10
30%
77%
0.99
-665.56
IDR
23%
1:100
Kopyala

