Sandy Prastya

Sandyprastya

Sandy Prastya
0 avis
2 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10
Bénéfice trades:
3 (30.00%)
Perte trades:
7 (70.00%)
Meilleure transaction:
831 532.60 IDR
Pire transaction:
-341 850.90 IDR
Bénéfice brut:
2 328 700.59 IDR (100 400 pips)
Perte brute:
-2 335 356.15 IDR (59 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (2 328 700.59 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 328 700.59 IDR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
77.38%
Charge de dépôt maximale:
35.20%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.00
Longs trades:
8 (80.00%)
Courts trades:
2 (20.00%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-665.56 IDR
Bénéfice moyen:
776 233.53 IDR
Perte moyenne:
-333 622.31 IDR
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Perte consécutive maximale:
-2 263 143.89 IDR (7)
Croissance mensuelle:
-9.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 334 191.20 IDR
Maximal:
2 334 191.20 IDR (23.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
Par fonds propres:
4.67% (466 078.23 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 5
USDCHF 3
EURUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 67
USDCHF -99
EURUSD -35
AUDUSD 66
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 41K
USDCHF -374
EURUSD -200
AUDUSD 400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +831 532.60 IDR
Pire transaction: -341 851 IDR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +2 328 700.59 IDR
Perte consécutive maximale: -2 263 143.89 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
Exness-MT5Real7
7.72 × 899
Exness-MT5Real3
7.78 × 438
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Aucun avis
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sandyprastya
30 USD par mois
-9%
0
0
USD
15M
IDR
2
0%
10
30%
77%
0.99
-665.56
IDR
23%
1:100
Copier

