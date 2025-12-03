- Croissance
Trades:
10
Bénéfice trades:
3 (30.00%)
Perte trades:
7 (70.00%)
Meilleure transaction:
831 532.60 IDR
Pire transaction:
-341 850.90 IDR
Bénéfice brut:
2 328 700.59 IDR (100 400 pips)
Perte brute:
-2 335 356.15 IDR (59 931 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (2 328 700.59 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
2 328 700.59 IDR (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
77.38%
Charge de dépôt maximale:
35.20%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.00
Longs trades:
8 (80.00%)
Courts trades:
2 (20.00%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-665.56 IDR
Bénéfice moyen:
776 233.53 IDR
Perte moyenne:
-333 622.31 IDR
Pertes consécutives maximales:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Perte consécutive maximale:
-2 263 143.89 IDR (7)
Croissance mensuelle:
-9.18%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 334 191.20 IDR
Maximal:
2 334 191.20 IDR (23.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
Par fonds propres:
4.67% (466 078.23 IDR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDCHF
|3
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|67
|USDCHF
|-99
|EURUSD
|-35
|AUDUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|41K
|USDCHF
|-374
|EURUSD
|-200
|AUDUSD
|400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +831 532.60 IDR
Pire transaction: -341 851 IDR
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +2 328 700.59 IDR
Perte consécutive maximale: -2 263 143.89 IDR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real7" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real7
|7.72 × 899
|
Exness-MT5Real3
|7.78 × 438
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-9%
0
0
USD
USD
15M
IDR
IDR
2
0%
10
30%
77%
0.99
-665.56
IDR
IDR
23%
1:100