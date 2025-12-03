信号部分
Sandy Prastya

Sandyprastya

Sandy Prastya
0条评论
可靠性
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 15%
Exness-MT5Real7
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
43
盈利交易:
22 (51.16%)
亏损交易:
21 (48.84%)
最好交易:
1 695 780.29 IDR
最差交易:
-1 671 451.51 IDR
毛利:
15 417 593.82 IDR (655 082 pips)
毛利亏损:
-10 727 617.06 IDR (446 224 pips)
最大连续赢利:
10 (5 983 723.50 IDR)
最大连续盈利:
6 305 579.74 IDR (4)
夏普比率:
0.19
交易活动:
52.39%
最大入金加载:
35.20%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
16 小时
采收率:
1.39
长期交易:
29 (67.44%)
短期交易:
14 (32.56%)
利润因子:
1.44
预期回报:
109 069.23 IDR
平均利润:
700 799.72 IDR
平均损失:
-510 838.91 IDR
最大连续失误:
7 (-2 263 143.89 IDR)
最大连续亏损:
-2 382 870.34 IDR (2)
每月增长:
14.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 334 191.20 IDR
最大值:
3 365 560.80 IDR (19.25%)
相对跌幅:
结余:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
净值:
14.52% (2 592 254.15 IDR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 37
USDCHF 4
EURUSD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 514
USDCHF -73
EURUSD -35
AUDUSD 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 209K
USDCHF -125
EURUSD -200
AUDUSD 400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 695 780.29 IDR
最差交易: -1 671 452 IDR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5 983 723.50 IDR
最大连续亏损: -2 263 143.89 IDR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.26 × 699
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
Exness-MT5Real3
7.78 × 438
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
没有评论
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
