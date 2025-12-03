- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
43
盈利交易:
22 (51.16%)
亏损交易:
21 (48.84%)
最好交易:
1 695 780.29 IDR
最差交易:
-1 671 451.51 IDR
毛利:
15 417 593.82 IDR (655 082 pips)
毛利亏损:
-10 727 617.06 IDR (446 224 pips)
最大连续赢利:
10 (5 983 723.50 IDR)
最大连续盈利:
6 305 579.74 IDR (4)
夏普比率:
0.19
交易活动:
52.39%
最大入金加载:
35.20%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
16 小时
采收率:
1.39
长期交易:
29 (67.44%)
短期交易:
14 (32.56%)
利润因子:
1.44
预期回报:
109 069.23 IDR
平均利润:
700 799.72 IDR
平均损失:
-510 838.91 IDR
最大连续失误:
7 (-2 263 143.89 IDR)
最大连续亏损:
-2 382 870.34 IDR (2)
每月增长:
14.72%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 334 191.20 IDR
最大值:
3 365 560.80 IDR (19.25%)
相对跌幅:
结余:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
净值:
14.52% (2 592 254.15 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|USDCHF
|4
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|514
|USDCHF
|-73
|EURUSD
|-35
|AUDUSD
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|209K
|USDCHF
|-125
|EURUSD
|-200
|AUDUSD
|400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 695 780.29 IDR
最差交易: -1 671 452 IDR
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +5 983 723.50 IDR
最大连续亏损: -2 263 143.89 IDR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.26 × 699
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real3
|7.78 × 438
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
15%
0
0
USD
USD
14M
IDR
IDR
4
0%
43
51%
52%
1.43
109 069.23
IDR
IDR
23%
1:100