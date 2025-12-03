- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
22 (51.16%)
Negociações com perda:
21 (48.84%)
Melhor negociação:
1 695 780.29 IDR
Pior negociação:
-1 671 451.51 IDR
Lucro bruto:
15 417 593.82 IDR (655 082 pips)
Perda bruta:
-10 727 617.06 IDR (446 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (5 983 723.50 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
6 305 579.74 IDR (4)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
52.39%
Depósito máximo carregado:
35.20%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.39
Negociações longas:
29 (67.44%)
Negociações curtas:
14 (32.56%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
109 069.23 IDR
Lucro médio:
700 799.72 IDR
Perda média:
-510 838.91 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-2 382 870.34 IDR (2)
Crescimento mensal:
14.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 334 191.20 IDR
Máximo:
3 365 560.80 IDR (19.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
Pelo Capital Líquido:
14.52% (2 592 254.15 IDR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|USDCHF
|4
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|514
|USDCHF
|-73
|EURUSD
|-35
|AUDUSD
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|209K
|USDCHF
|-125
|EURUSD
|-200
|AUDUSD
|400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 695 780.29 IDR
Pior negociação: -1 671 452 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5 983 723.50 IDR
Máxima perda consecutiva: -2 263 143.89 IDR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.26 × 699
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real3
|7.78 × 438
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
15%
0
0
USD
USD
14M
IDR
IDR
4
0%
43
51%
52%
1.43
109 069.23
IDR
IDR
23%
1:100