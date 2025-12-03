SinaisSeções
Sandy Prastya

Sandyprastya

Sandy Prastya
Confiabilidade
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 15%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
43
Negociações com lucro:
22 (51.16%)
Negociações com perda:
21 (48.84%)
Melhor negociação:
1 695 780.29 IDR
Pior negociação:
-1 671 451.51 IDR
Lucro bruto:
15 417 593.82 IDR (655 082 pips)
Perda bruta:
-10 727 617.06 IDR (446 224 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (5 983 723.50 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
6 305 579.74 IDR (4)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
52.39%
Depósito máximo carregado:
35.20%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
1.39
Negociações longas:
29 (67.44%)
Negociações curtas:
14 (32.56%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
109 069.23 IDR
Lucro médio:
700 799.72 IDR
Perda média:
-510 838.91 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-2 382 870.34 IDR (2)
Crescimento mensal:
14.72%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 334 191.20 IDR
Máximo:
3 365 560.80 IDR (19.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
Pelo Capital Líquido:
14.52% (2 592 254.15 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 37
USDCHF 4
EURUSD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 514
USDCHF -73
EURUSD -35
AUDUSD 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 209K
USDCHF -125
EURUSD -200
AUDUSD 400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 695 780.29 IDR
Pior negociação: -1 671 452 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +5 983 723.50 IDR
Máxima perda consecutiva: -2 263 143.89 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real7" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.26 × 699
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
Exness-MT5Real3
7.78 × 438
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Sem comentários
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sandyprastya
30 USD por mês
15%
0
0
USD
14M
IDR
4
0%
43
51%
52%
1.43
109 069.23
IDR
23%
1:100
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.