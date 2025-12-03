SeñalesSecciones
Sandy Prastya

Sandyprastya

Sandy Prastya
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 15%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
22 (51.16%)
Transacciones Irrentables:
21 (48.84%)
Mejor transacción:
1 695 780.29 IDR
Peor transacción:
-1 671 451.51 IDR
Beneficio Bruto:
15 417 593.82 IDR (655 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 727 617.06 IDR (446 224 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (5 983 723.50 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
6 305 579.74 IDR (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
52.39%
Carga máxima del depósito:
35.20%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.39
Transacciones Largas:
29 (67.44%)
Transacciones Cortas:
14 (32.56%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
109 069.23 IDR
Beneficio medio:
700 799.72 IDR
Pérdidas medias:
-510 838.91 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 382 870.34 IDR (2)
Crecimiento al mes:
14.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 334 191.20 IDR
Máxima:
3 365 560.80 IDR (19.25%)
Reducción relativa:
De balance:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
De fondos:
14.52% (2 592 254.15 IDR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 37
USDCHF 4
EURUSD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 514
USDCHF -73
EURUSD -35
AUDUSD 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 209K
USDCHF -125
EURUSD -200
AUDUSD 400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 695 780.29 IDR
Peor transacción: -1 671 452 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5 983 723.50 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 263 143.89 IDR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.26 × 699
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
Exness-MT5Real3
7.78 × 438
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
No hay comentarios
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
