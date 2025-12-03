- Incremento
Total de Trades:
43
Transacciones Rentables:
22 (51.16%)
Transacciones Irrentables:
21 (48.84%)
Mejor transacción:
1 695 780.29 IDR
Peor transacción:
-1 671 451.51 IDR
Beneficio Bruto:
15 417 593.82 IDR (655 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 727 617.06 IDR (446 224 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (5 983 723.50 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
6 305 579.74 IDR (4)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
52.39%
Carga máxima del depósito:
35.20%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
1.39
Transacciones Largas:
29 (67.44%)
Transacciones Cortas:
14 (32.56%)
Factor de Beneficio:
1.44
Beneficio Esperado:
109 069.23 IDR
Beneficio medio:
700 799.72 IDR
Pérdidas medias:
-510 838.91 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 382 870.34 IDR (2)
Crecimiento al mes:
14.72%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 334 191.20 IDR
Máxima:
3 365 560.80 IDR (19.25%)
Reducción relativa:
De balance:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
De fondos:
14.52% (2 592 254.15 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|USDCHF
|4
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|514
|USDCHF
|-73
|EURUSD
|-35
|AUDUSD
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|209K
|USDCHF
|-125
|EURUSD
|-200
|AUDUSD
|400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +1 695 780.29 IDR
Peor transacción: -1 671 452 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +5 983 723.50 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -2 263 143.89 IDR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real7" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.26 × 699
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real3
|7.78 × 438
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
