Sandy Prastya

Sandyprastya

Sandy Prastya
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 15%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
43
Gewinntrades:
22 (51.16%)
Verlusttrades:
21 (48.84%)
Bester Trade:
1 695 780.29 IDR
Schlechtester Trade:
-1 671 451.51 IDR
Bruttoprofit:
15 417 593.82 IDR (655 082 pips)
Bruttoverlust:
-10 728 791.39 IDR (446 224 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (5 983 723.50 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 305 579.74 IDR (4)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
52.39%
Max deposit load:
35.20%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.39
Long-Positionen:
29 (67.44%)
Short-Positionen:
14 (32.56%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
109 041.92 IDR
Durchschnittlicher Profit:
700 799.72 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-510 894.83 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 382 870.34 IDR (2)
Wachstum pro Monat :
14.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 334 191.20 IDR
Maximaler:
3 365 560.80 IDR (19.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
Kapital:
14.52% (2 592 254.15 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 37
USDCHF 4
EURUSD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 514
USDCHF -73
EURUSD -35
AUDUSD 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 209K
USDCHF -125
EURUSD -200
AUDUSD 400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 695 780.29 IDR
Schlechtester Trade: -1 671 452 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 983 723.50 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 263 143.89 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.26 × 699
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
Exness-MT5Real3
7.78 × 438
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Keine Bewertungen
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
