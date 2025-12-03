- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
43
Gewinntrades:
22 (51.16%)
Verlusttrades:
21 (48.84%)
Bester Trade:
1 695 780.29 IDR
Schlechtester Trade:
-1 671 451.51 IDR
Bruttoprofit:
15 417 593.82 IDR (655 082 pips)
Bruttoverlust:
-10 728 791.39 IDR (446 224 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (5 983 723.50 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
6 305 579.74 IDR (4)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
52.39%
Max deposit load:
35.20%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
16 Stunden
Erholungsfaktor:
1.39
Long-Positionen:
29 (67.44%)
Short-Positionen:
14 (32.56%)
Profit-Faktor:
1.44
Mathematische Gewinnerwartung:
109 041.92 IDR
Durchschnittlicher Profit:
700 799.72 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-510 894.83 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 382 870.34 IDR (2)
Wachstum pro Monat :
14.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 334 191.20 IDR
Maximaler:
3 365 560.80 IDR (19.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
Kapital:
14.52% (2 592 254.15 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|USDCHF
|4
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|514
|USDCHF
|-73
|EURUSD
|-35
|AUDUSD
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|209K
|USDCHF
|-125
|EURUSD
|-200
|AUDUSD
|400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real7" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.26 × 699
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real3
|7.78 × 438
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
15%
0
0
USD
USD
14M
IDR
IDR
4
0%
43
51%
52%
1.43
109 041.92
IDR
IDR
23%
1:100