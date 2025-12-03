- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
16 (59.25%)
Убыточных трейдов:
11 (40.74%)
Лучший трейд:
1 695 780.29 IDR
Худший трейд:
-1 671 451.51 IDR
Общая прибыль:
12 901 493.53 IDR (504 894 pips)
Общий убыток:
-6 092 412.54 IDR (171 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (5 983 723.50 IDR)
Макс. прибыль в серии:
6 305 579.74 IDR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
52.91%
Макс. загрузка депозита:
35.20%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
22 (81.48%)
Коротких трейдов:
5 (18.52%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
252 188.18 IDR
Средняя прибыль:
806 343.35 IDR
Средний убыток:
-553 855.69 IDR
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Макс. убыток в серии:
-2 382 870.34 IDR (2)
Прирост в месяц:
32.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 334 191.20 IDR
Максимальная:
2 454 136.85 IDR (18.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
По эквити:
14.52% (2 592 254.15 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|USDCHF
|4
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|728
|USDCHF
|-73
|EURUSD
|-35
|AUDUSD
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|334K
|USDCHF
|-125
|EURUSD
|-200
|AUDUSD
|400
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 695 780.29 IDR
Худший трейд: -1 671 452 IDR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5 983 723.50 IDR
Макс. убыток в серии: -2 263 143.89 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.26 × 699
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real3
|7.78 × 438
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
32%
0
0
USD
USD
16M
IDR
IDR
3
0%
27
59%
53%
2.11
252 188.18
IDR
IDR
23%
1:100