Sandy Prastya

Sandyprastya

Sandy Prastya
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 32%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
27
Прибыльных трейдов:
16 (59.25%)
Убыточных трейдов:
11 (40.74%)
Лучший трейд:
1 695 780.29 IDR
Худший трейд:
-1 671 451.51 IDR
Общая прибыль:
12 901 493.53 IDR (504 894 pips)
Общий убыток:
-6 092 412.54 IDR (171 213 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (5 983 723.50 IDR)
Макс. прибыль в серии:
6 305 579.74 IDR (4)
Коэффициент Шарпа:
0.33
Торговая активность:
52.91%
Макс. загрузка депозита:
35.20%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
2.77
Длинных трейдов:
22 (81.48%)
Коротких трейдов:
5 (18.52%)
Профит фактор:
2.12
Мат. ожидание:
252 188.18 IDR
Средняя прибыль:
806 343.35 IDR
Средний убыток:
-553 855.69 IDR
Макс. серия проигрышей:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Макс. убыток в серии:
-2 382 870.34 IDR (2)
Прирост в месяц:
32.09%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 334 191.20 IDR
Максимальная:
2 454 136.85 IDR (18.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
По эквити:
14.52% (2 592 254.15 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
USDCHF 4
EURUSD 1
AUDUSD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 728
USDCHF -73
EURUSD -35
AUDUSD 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 334K
USDCHF -125
EURUSD -200
AUDUSD 400
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 695 780.29 IDR
Худший трейд: -1 671 452 IDR
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +5 983 723.50 IDR
Макс. убыток в серии: -2 263 143.89 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.26 × 699
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
Exness-MT5Real3
7.78 × 438
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Нет отзывов
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.