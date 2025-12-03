SegnaliSezioni
Sandy Prastya

Sandyprastya

Sandy Prastya
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -9%
Exness-MT5Real7
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
831 532.60 IDR
Worst Trade:
-341 850.90 IDR
Profitto lordo:
2 328 700.59 IDR (100 400 pips)
Perdita lorda:
-2 335 356.15 IDR (59 931 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 328 700.59 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
2 328 700.59 IDR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
77.38%
Massimo carico di deposito:
35.20%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.00
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-665.56 IDR
Profitto medio:
776 233.53 IDR
Perdita media:
-333 622.31 IDR
Massime perdite consecutive:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-2 263 143.89 IDR (7)
Crescita mensile:
-9.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 334 191.20 IDR
Massimale:
2 334 191.20 IDR (23.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
Per equità:
4.67% (466 078.23 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 5
USDCHF 3
EURUSD 1
AUDUSD 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 67
USDCHF -99
EURUSD -35
AUDUSD 66
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 41K
USDCHF -374
EURUSD -200
AUDUSD 400
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +831 532.60 IDR
Worst Trade: -341 851 IDR
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +2 328 700.59 IDR
Massima perdita consecutiva: -2 263 143.89 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
Exness-MT5Real7
7.73 × 898
Exness-MT5Real3
7.78 × 438
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
Non ci sono recensioni
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.