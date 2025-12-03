- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
3 (30.00%)
Loss Trade:
7 (70.00%)
Best Trade:
831 532.60 IDR
Worst Trade:
-341 850.90 IDR
Profitto lordo:
2 328 700.59 IDR (100 400 pips)
Perdita lorda:
-2 335 356.15 IDR (59 931 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (2 328 700.59 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
2 328 700.59 IDR (3)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
77.38%
Massimo carico di deposito:
35.20%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.00
Long Trade:
8 (80.00%)
Short Trade:
2 (20.00%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-665.56 IDR
Profitto medio:
776 233.53 IDR
Perdita media:
-333 622.31 IDR
Massime perdite consecutive:
7 (-2 263 143.89 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-2 263 143.89 IDR (7)
Crescita mensile:
-9.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 334 191.20 IDR
Massimale:
2 334 191.20 IDR (23.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
Per equità:
4.67% (466 078.23 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|5
|USDCHF
|3
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|67
|USDCHF
|-99
|EURUSD
|-35
|AUDUSD
|66
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|41K
|USDCHF
|-374
|EURUSD
|-200
|AUDUSD
|400
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real7
|7.73 × 898
|
Exness-MT5Real3
|7.78 × 438
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-9%
0
0
USD
USD
15M
IDR
IDR
2
0%
10
30%
77%
0.99
-665.56
IDR
IDR
23%
1:100