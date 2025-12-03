シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sandyprastya
Sandy Prastya

Sandyprastya

Sandy Prastya
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 15%
Exness-MT5Real7
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
22 (51.16%)
損失トレード:
21 (48.84%)
ベストトレード:
1 695 780.29 IDR
最悪のトレード:
-1 671 451.51 IDR
総利益:
15 417 593.82 IDR (655 082 pips)
総損失:
-10 728 791.39 IDR (446 224 pips)
最大連続の勝ち:
10 (5 983 723.50 IDR)
最大連続利益:
6 305 579.74 IDR (4)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
52.39%
最大入金額:
35.20%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.39
長いトレード:
29 (67.44%)
短いトレード:
14 (32.56%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
109 041.92 IDR
平均利益:
700 799.72 IDR
平均損失:
-510 894.83 IDR
最大連続の負け:
7 (-2 263 143.89 IDR)
最大連続損失:
-2 382 870.34 IDR (2)
月間成長:
14.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 334 191.20 IDR
最大の:
3 365 560.80 IDR (19.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
エクイティによる:
14.52% (2 592 254.15 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 37
USDCHF 4
EURUSD 1
AUDUSD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 514
USDCHF -73
EURUSD -35
AUDUSD 66
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 209K
USDCHF -125
EURUSD -200
AUDUSD 400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 695 780.29 IDR
最悪のトレード: -1 671 452 IDR
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +5 983 723.50 IDR
最大連続損失: -2 263 143.89 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 2
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
1.26 × 699
AdmiralMarkets-Live
3.00 × 1
Exness-MT5Real8
3.67 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
3.93 × 29
Exness-MT5Real12
4.38 × 86
XMGlobal-MT5 4
5.49 × 35
Exness-MT5Real
5.68 × 339
Exness-MT5Real15
6.39 × 240
RoboForex-ECN
6.49 × 89
Exness-MT5Real6
6.54 × 76
Exness-MT5Real3
7.78 × 438
FxPro-MT5
14.00 × 3
VTMarkets-Live
15.67 × 3
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
レビューなし
2025.12.26 19:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.26 18:17
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 03:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 20:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 16:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 16:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.03 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.03 12:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 12:17
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.03 12:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.03 12:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
