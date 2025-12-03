- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
43
利益トレード:
22 (51.16%)
損失トレード:
21 (48.84%)
ベストトレード:
1 695 780.29 IDR
最悪のトレード:
-1 671 451.51 IDR
総利益:
15 417 593.82 IDR (655 082 pips)
総損失:
-10 728 791.39 IDR (446 224 pips)
最大連続の勝ち:
10 (5 983 723.50 IDR)
最大連続利益:
6 305 579.74 IDR (4)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
52.39%
最大入金額:
35.20%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
1.39
長いトレード:
29 (67.44%)
短いトレード:
14 (32.56%)
プロフィットファクター:
1.44
期待されたペイオフ:
109 041.92 IDR
平均利益:
700 799.72 IDR
平均損失:
-510 894.83 IDR
最大連続の負け:
7 (-2 263 143.89 IDR)
最大連続損失:
-2 382 870.34 IDR (2)
月間成長:
14.72%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 334 191.20 IDR
最大の:
3 365 560.80 IDR (19.25%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.20% (2 320 197.46 IDR)
エクイティによる:
14.52% (2 592 254.15 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|37
|USDCHF
|4
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|514
|USDCHF
|-73
|EURUSD
|-35
|AUDUSD
|66
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|209K
|USDCHF
|-125
|EURUSD
|-200
|AUDUSD
|400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|1.26 × 699
|
AdmiralMarkets-Live
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|3.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.93 × 29
|
Exness-MT5Real12
|4.38 × 86
|
XMGlobal-MT5 4
|5.49 × 35
|
Exness-MT5Real
|5.68 × 339
|
Exness-MT5Real15
|6.39 × 240
|
RoboForex-ECN
|6.49 × 89
|
Exness-MT5Real6
|6.54 × 76
|
Exness-MT5Real3
|7.78 × 438
|
FxPro-MT5
|14.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|15.67 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-2
|22.70 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|27.89 × 112
