İşlemler:
44
Kârla kapanan işlemler:
39 (88.63%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (11.36%)
En iyi işlem:
3.86 USD
En kötü işlem:
-3.14 USD
Brüt kâr:
40.31 USD (3 862 pips)
Brüt zarar:
-4.80 USD (479 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (16.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
16.85 USD (22)
Sharpe oranı:
0.73
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
44
Ort. tutma süresi:
3 dakika
Düzelme faktörü:
11.31
Alış işlemleri:
40 (90.91%)
Satış işlemleri:
4 (9.09%)
Kâr faktörü:
8.40
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
1.03 USD
Ortalama zarar:
-0.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.14 USD (1)
Aylık büyüme:
3.55%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3.14 USD (0.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US05-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
XAUUSD (Gold) signal account, 1% daily profit, 3% drowdown, subscribe to it by you own risk. past earnings does not guarantee profits at the future.
