Juan Carlos Calderon Garcia

XAUUSD Signal

0 comentários
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -3%
Axi-US05-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
337
Negociações com lucro:
251 (74.48%)
Negociações com perda:
86 (25.52%)
Melhor negociação:
31.92 USD
Pior negociação:
-60.81 USD
Lucro bruto:
331.59 USD (20 889 pips)
Perda bruta:
-357.79 USD (33 154 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (55.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.00 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
19.99%
Depósito máximo carregado:
113.71%
Último negócio:
34 minutos atrás
Negociações por semana:
49
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
260 (77.15%)
Negociações curtas:
77 (22.85%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
1.32 USD
Perda média:
-4.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-37.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-114.43 USD (3)
Crescimento mensal:
-2.62%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.14 USD
Máximo:
121.19 USD (11.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.10% (121.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.71% (410.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 287
AUDCAD 49
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -27
AUDCAD 1
EURUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -11K
AUDCAD -77
EURUSD 25
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +31.92 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +55.43 USD
Máxima perda consecutiva: -37.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live23
0.00 × 37
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
PrimusMarkets-Live-3
0.10 × 40
ICMarketsSC-Live18
0.59 × 46
ForexTimeFXTM-ECN
0.87 × 15
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
FXFlatMT4-LiveServer
1.23 × 43
TradeMaxGlobal-Live8
1.50 × 2
VantageInternational-Live 5
1.52 × 249
ICMarketsSC-Live26
1.78 × 430
Exness-Real9
2.10 × 507
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
Axi-US02-Live
2.57 × 237
Axi-US18-Live
3.00 × 2
Axi-US05-Live
3.08 × 117
InstaFinance-Europe.com
3.52 × 322
XMTrading-Real 31
4.22 × 27
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
5.41 × 421
Axi-US09-Live
5.60 × 234
TeleTrade-NoDealingDesk
5.67 × 3
7 mais ...
XAUUSD (Gold) signal account, 1% daily profit, 3% drowdown, subscribe to it by you own risk. past earnings does not guarantee profits at the future.
Sem comentários
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 04:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 17:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.