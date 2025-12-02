- Crescimento
Negociações:
337
Negociações com lucro:
251 (74.48%)
Negociações com perda:
86 (25.52%)
Melhor negociação:
31.92 USD
Pior negociação:
-60.81 USD
Lucro bruto:
331.59 USD (20 889 pips)
Perda bruta:
-357.79 USD (33 154 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (55.43 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.00 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
19.99%
Depósito máximo carregado:
113.71%
Último negócio:
34 minutos atrás
Negociações por semana:
49
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.22
Negociações longas:
260 (77.15%)
Negociações curtas:
77 (22.85%)
Fator de lucro:
0.93
Valor esperado:
-0.08 USD
Lucro médio:
1.32 USD
Perda média:
-4.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-37.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-114.43 USD (3)
Crescimento mensal:
-2.62%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
29.14 USD
Máximo:
121.19 USD (11.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.10% (121.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
37.71% (410.35 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|AUDCAD
|49
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-27
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-11K
|AUDCAD
|-77
|EURUSD
|25
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +31.92 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +55.43 USD
Máxima perda consecutiva: -37.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 37
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.10 × 40
|
ICMarketsSC-Live18
|0.59 × 46
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.87 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
FXFlatMT4-LiveServer
|1.23 × 43
|
TradeMaxGlobal-Live8
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|1.52 × 249
|
ICMarketsSC-Live26
|1.78 × 430
|
Exness-Real9
|2.10 × 507
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
Axi-US02-Live
|2.57 × 237
|
Axi-US18-Live
|3.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|3.08 × 117
|
InstaFinance-Europe.com
|3.52 × 322
|
XMTrading-Real 31
|4.22 × 27
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Exness-Real2
|5.41 × 421
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|5.67 × 3
XAUUSD (Gold) signal account, 1% daily profit, 3% drowdown, subscribe to it by you own risk. past earnings does not guarantee profits at the future.
Sem comentários
