- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
329
盈利交易:
248 (75.37%)
亏损交易:
81 (24.62%)
最好交易:
31.92 USD
最差交易:
-60.81 USD
毛利:
328.65 USD (20 813 pips)
毛利亏损:
-353.51 USD (32 934 pips)
最大连续赢利:
23 (55.43 USD)
最大连续盈利:
58.00 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
18.95%
最大入金加载:
113.71%
最近交易:
31 几分钟前
每周交易:
47
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.21
长期交易:
260 (79.03%)
短期交易:
69 (20.97%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-0.08 USD
平均利润:
1.33 USD
平均损失:
-4.36 USD
最大连续失误:
7 (-37.30 USD)
最大连续亏损:
-114.43 USD (3)
每月增长:
-2.49%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
27.34 USD
最大值:
119.39 USD (10.93%)
相对跌幅:
结余:
10.91% (119.17 USD)
净值:
37.71% (410.35 USD)
- 入金加载
- 提取
最好交易: +31.92 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +55.43 USD
最大连续亏损: -37.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 37
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.10 × 40
|
ICMarketsSC-Live18
|0.59 × 46
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.87 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
FXFlatMT4-LiveServer
|1.23 × 43
|
TradeMaxGlobal-Live8
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|1.52 × 249
|
ICMarketsSC-Live26
|1.78 × 430
|
Exness-Real9
|2.10 × 507
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
Axi-US02-Live
|2.57 × 237
|
Axi-US18-Live
|3.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|3.08 × 117
|
InstaFinance-Europe.com
|3.52 × 322
|
XMTrading-Real 31
|4.22 × 27
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Exness-Real2
|5.41 × 421
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|5.67 × 3
XAUUSD (Gold) signal account, 1% daily profit, 3% drowdown, subscribe to it by you own risk. past earnings does not guarantee profits at the future.
