Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live23 0.00 × 37 Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 TitanFX-03 0.00 × 8 Pepperstone-Edge05 0.00 × 42 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 PrimusMarkets-Live-3 0.10 × 40 ICMarketsSC-Live18 0.59 × 46 ForexTimeFXTM-ECN 0.87 × 15 Tickmill-Live09 1.11 × 1395 FXFlatMT4-LiveServer 1.23 × 43 TradeMaxGlobal-Live8 1.50 × 2 VantageInternational-Live 5 1.52 × 249 ICMarketsSC-Live26 1.78 × 433 Exness-Real9 2.10 × 507 EightcapLtd-Real-4 2.50 × 18 Axi-US02-Live 2.57 × 237 Axi-US18-Live 3.00 × 2 Axi-US05-Live 3.08 × 117 InstaFinance-Europe.com 3.52 × 322 XMTrading-Real 31 4.22 × 27 XMGlobal-Real 23 4.50 × 2 Exness-Real11 4.82 × 738 Exness-Real2 5.41 × 421 Axi-US09-Live 5.60 × 234 TeleTrade-NoDealingDesk 5.67 × 3 noch 7 ...