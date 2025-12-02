SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / XAUUSD Signal
Juan Carlos Calderon Garcia

XAUUSD Signal

Juan Carlos Calderon Garcia
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
Axi-US05-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
337
Gewinntrades:
251 (74.48%)
Verlusttrades:
86 (25.52%)
Bester Trade:
31.92 USD
Schlechtester Trade:
-60.81 USD
Bruttoprofit:
331.59 USD (20 889 pips)
Bruttoverlust:
-357.79 USD (33 154 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (55.43 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
58.00 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
19.99%
Max deposit load:
113.71%
Letzter Trade:
3 Stunden
Trades pro Woche:
49
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.22
Long-Positionen:
260 (77.15%)
Short-Positionen:
77 (22.85%)
Profit-Faktor:
0.93
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-37.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-114.43 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-2.62%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
29.14 USD
Maximaler:
121.19 USD (11.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.10% (121.19 USD)
Kapital:
37.71% (410.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 287
AUDCAD 49
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -27
AUDCAD 1
EURUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -11K
AUDCAD -77
EURUSD 25
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +31.92 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +55.43 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -37.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live23
0.00 × 37
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
PrimusMarkets-Live-3
0.10 × 40
ICMarketsSC-Live18
0.59 × 46
ForexTimeFXTM-ECN
0.87 × 15
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
FXFlatMT4-LiveServer
1.23 × 43
TradeMaxGlobal-Live8
1.50 × 2
VantageInternational-Live 5
1.52 × 249
ICMarketsSC-Live26
1.78 × 433
Exness-Real9
2.10 × 507
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
Axi-US02-Live
2.57 × 237
Axi-US18-Live
3.00 × 2
Axi-US05-Live
3.08 × 117
InstaFinance-Europe.com
3.52 × 322
XMTrading-Real 31
4.22 × 27
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
5.41 × 421
Axi-US09-Live
5.60 × 234
TeleTrade-NoDealingDesk
5.67 × 3
noch 7 ...
XAUUSD (Gold) signal account, 1% daily profit, 3% drowdown, subscribe to it by you own risk. past earnings does not guarantee profits at the future.
Keine Bewertungen
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 04:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 17:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
