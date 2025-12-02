- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
44
Profit Trade:
39 (88.63%)
Loss Trade:
5 (11.36%)
Best Trade:
3.86 USD
Worst Trade:
-3.14 USD
Profitto lordo:
40.31 USD (3 862 pips)
Perdita lorda:
-4.80 USD (479 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (16.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.85 USD (22)
Indice di Sharpe:
0.73
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 minuti
Fattore di recupero:
11.31
Long Trade:
40 (90.91%)
Short Trade:
4 (9.09%)
Fattore di profitto:
8.40
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
1.03 USD
Perdita media:
-0.96 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-1.16 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3.14 USD (1)
Crescita mensile:
3.55%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
3.14 USD (0.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|36
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|3.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.86 USD
Worst Trade: -3 USD
Vincite massime consecutive: 22
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.85 USD
Massima perdita consecutiva: -1.16 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US05-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US05-Live
|3.08 × 117
XAUUSD (Gold) signal account, 1% daily profit, 3% drowdown, subscribe to it by you own risk. past earnings does not guarantee profits at the future.
