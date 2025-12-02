СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / XAUUSD Signal
Juan Carlos Calderon Garcia

XAUUSD Signal

Juan Carlos Calderon Garcia
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -3%
Axi-US05-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
288
Прибыльных трейдов:
218 (75.69%)
Убыточных трейдов:
70 (24.31%)
Лучший трейд:
31.92 USD
Худший трейд:
-60.81 USD
Общая прибыль:
323.68 USD (20 567 pips)
Общий убыток:
-350.80 USD (32 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (55.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
31.10%
Макс. загрузка депозита:
113.71%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
225
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
240 (83.33%)
Коротких трейдов:
48 (16.67%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
1.48 USD
Средний убыток:
-5.01 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-37.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.43 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.71%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.12 USD
Максимальная:
119.17 USD (10.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.91% (119.17 USD)
По эквити:
37.71% (410.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 287
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -27
EURUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -11K
EURUSD 25
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +31.92 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +55.43 USD
Макс. убыток в серии: -37.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live23
0.00 × 8
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 8
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 2
Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
Axi-US18-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live8
0.00 × 1
PrimusMarkets-Live-3
0.43 × 7
FXFlatMT4-LiveServer
0.55 × 11
VantageInternational-Live 5
0.88 × 128
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
ICMarketsSC-Live26
1.24 × 196
LQD1-Live01
1.67 × 12
Exness-Real9
1.81 × 404
Axi-US02-Live
2.03 × 137
ICMarketsSC-Live18
2.29 × 7
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
Axi-US05-Live
3.08 × 117
XMTrading-Real 31
3.33 × 6
InstaFinance-Europe.com
3.73 × 176
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
4.87 × 345
Axi-US09-Live
5.60 × 234
еще 7...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
XAUUSD (Gold) signal account, 1% daily profit, 3% drowdown, subscribe to it by you own risk. past earnings does not guarantee profits at the future.
Нет отзывов
2025.12.24 04:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 17:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
XAUUSD Signal
30 USD в месяц
-3%
0
0
USD
973
USD
3
74%
288
75%
31%
0.92
-0.09
USD
38%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.