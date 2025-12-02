- Прирост
Всего трейдов:
288
Прибыльных трейдов:
218 (75.69%)
Убыточных трейдов:
70 (24.31%)
Лучший трейд:
31.92 USD
Худший трейд:
-60.81 USD
Общая прибыль:
323.68 USD (20 567 pips)
Общий убыток:
-350.80 USD (32 755 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (55.43 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.00 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
31.10%
Макс. загрузка депозита:
113.71%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
225
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.23
Длинных трейдов:
240 (83.33%)
Коротких трейдов:
48 (16.67%)
Профит фактор:
0.92
Мат. ожидание:
-0.09 USD
Средняя прибыль:
1.48 USD
Средний убыток:
-5.01 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-37.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-114.43 USD (3)
Прирост в месяц:
-2.71%
Алготрейдинг:
74%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
27.12 USD
Максимальная:
119.17 USD (10.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.91% (119.17 USD)
По эквити:
37.71% (410.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-27
|EURUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-11K
|EURUSD
|25
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +31.92 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +55.43 USD
Макс. убыток в серии: -37.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 8
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 4
|
Axi-US18-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live8
|0.00 × 1
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.43 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.55 × 11
|
VantageInternational-Live 5
|0.88 × 128
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
ICMarketsSC-Live26
|1.24 × 196
|
LQD1-Live01
|1.67 × 12
|
Exness-Real9
|1.81 × 404
|
Axi-US02-Live
|2.03 × 137
|
ICMarketsSC-Live18
|2.29 × 7
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
Axi-US05-Live
|3.08 × 117
|
XMTrading-Real 31
|3.33 × 6
|
InstaFinance-Europe.com
|3.73 × 176
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Exness-Real2
|4.87 × 345
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
XAUUSD (Gold) signal account, 1% daily profit, 3% drowdown, subscribe to it by you own risk. past earnings does not guarantee profits at the future.
Нет отзывов
