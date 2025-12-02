SeñalesSecciones
XAUUSD Signal
Juan Carlos Calderon Garcia

XAUUSD Signal

Juan Carlos Calderon Garcia
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -3%
Axi-US05-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
330
Transacciones Rentables:
248 (75.15%)
Transacciones Irrentables:
82 (24.85%)
Mejor transacción:
31.92 USD
Peor transacción:
-60.81 USD
Beneficio Bruto:
328.65 USD (20 813 pips)
Pérdidas Brutas:
-354.97 USD (33 034 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (55.43 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.00 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
18.95%
Carga máxima del depósito:
113.71%
Último trade:
58 minutos
Trades a la semana:
47
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.22
Transacciones Largas:
260 (78.79%)
Transacciones Cortas:
70 (21.21%)
Factor de Beneficio:
0.93
Beneficio Esperado:
-0.08 USD
Beneficio medio:
1.33 USD
Pérdidas medias:
-4.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-37.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-114.43 USD (3)
Crecimiento al mes:
-2.63%
Trading algorítmico:
77%
Reducción de balance:
Absoluto:
27.34 USD
Máxima:
119.39 USD (10.93%)
Reducción relativa:
De balance:
10.91% (119.17 USD)
De fondos:
37.71% (410.35 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 287
AUDCAD 42
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -27
AUDCAD 1
EURUSD 0
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -11K
AUDCAD -33
EURUSD 25
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +31.92 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +55.43 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -37.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US05-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live23
0.00 × 37
Pepperstone-Edge07
0.00 × 2
TitanFX-03
0.00 × 8
Pepperstone-Edge05
0.00 × 42
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 2
PrimusMarkets-Live-3
0.10 × 40
ICMarketsSC-Live18
0.59 × 46
ForexTimeFXTM-ECN
0.87 × 15
Tickmill-Live09
1.11 × 1395
FXFlatMT4-LiveServer
1.23 × 43
TradeMaxGlobal-Live8
1.50 × 2
VantageInternational-Live 5
1.52 × 249
ICMarketsSC-Live26
1.78 × 430
Exness-Real9
2.10 × 507
EightcapLtd-Real-4
2.50 × 18
Axi-US02-Live
2.57 × 237
Axi-US18-Live
3.00 × 2
Axi-US05-Live
3.08 × 117
InstaFinance-Europe.com
3.52 × 322
XMTrading-Real 31
4.22 × 27
XMGlobal-Real 23
4.50 × 2
Exness-Real11
4.82 × 738
Exness-Real2
5.41 × 421
Axi-US09-Live
5.60 × 234
TeleTrade-NoDealingDesk
5.67 × 3
otros 7...
Cuenta de rendimientos 1% diario en promedio con 3% de drowdown, activo XAUUSD (Oro), suscríbete bajo tu propio riesgo, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
No hay comentarios
2025.12.29 15:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 04:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 04:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 14:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 17:21
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.02 17:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
XAUUSD Signal
30 USD al mes
-3%
0
0
USD
974
USD
5
77%
330
75%
19%
0.92
-0.08
USD
38%
1:100
