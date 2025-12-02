El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Axi-US05-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live23 0.00 × 37 Pepperstone-Edge07 0.00 × 2 TitanFX-03 0.00 × 8 Pepperstone-Edge05 0.00 × 42 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 2 PrimusMarkets-Live-3 0.10 × 40 ICMarketsSC-Live18 0.59 × 46 ForexTimeFXTM-ECN 0.87 × 15 Tickmill-Live09 1.11 × 1395 FXFlatMT4-LiveServer 1.23 × 43 TradeMaxGlobal-Live8 1.50 × 2 VantageInternational-Live 5 1.52 × 249 ICMarketsSC-Live26 1.78 × 430 Exness-Real9 2.10 × 507 EightcapLtd-Real-4 2.50 × 18 Axi-US02-Live 2.57 × 237 Axi-US18-Live 3.00 × 2 Axi-US05-Live 3.08 × 117 InstaFinance-Europe.com 3.52 × 322 XMTrading-Real 31 4.22 × 27 XMGlobal-Real 23 4.50 × 2 Exness-Real11 4.82 × 738 Exness-Real2 5.41 × 421 Axi-US09-Live 5.60 × 234 TeleTrade-NoDealingDesk 5.67 × 3 otros 7... Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada para ver la estadística detallada