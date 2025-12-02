- 成長
トレード:
337
利益トレード:
251 (74.48%)
損失トレード:
86 (25.52%)
ベストトレード:
31.92 USD
最悪のトレード:
-60.81 USD
総利益:
331.59 USD (20 889 pips)
総損失:
-357.79 USD (33 154 pips)
最大連続の勝ち:
23 (55.43 USD)
最大連続利益:
58.00 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
19.99%
最大入金額:
113.71%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
49
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.22
長いトレード:
260 (77.15%)
短いトレード:
77 (22.85%)
プロフィットファクター:
0.93
期待されたペイオフ:
-0.08 USD
平均利益:
1.32 USD
平均損失:
-4.16 USD
最大連続の負け:
7 (-37.30 USD)
最大連続損失:
-114.43 USD (3)
月間成長:
-2.62%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
29.14 USD
最大の:
121.19 USD (11.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.10% (121.19 USD)
エクイティによる:
37.71% (410.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|287
|AUDCAD
|49
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-27
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|0
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-11K
|AUDCAD
|-77
|EURUSD
|25
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
ベストトレード: +31.92 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +55.43 USD
最大連続損失: -37.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 37
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 2
|
TitanFX-03
|0.00 × 8
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 42
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 2
|
PrimusMarkets-Live-3
|0.10 × 40
|
ICMarketsSC-Live18
|0.59 × 46
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.87 × 15
|
Tickmill-Live09
|1.11 × 1395
|
FXFlatMT4-LiveServer
|1.23 × 43
|
TradeMaxGlobal-Live8
|1.50 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|1.52 × 249
|
ICMarketsSC-Live26
|1.78 × 433
|
Exness-Real9
|2.10 × 507
|
EightcapLtd-Real-4
|2.50 × 18
|
Axi-US02-Live
|2.57 × 237
|
Axi-US18-Live
|3.00 × 2
|
Axi-US05-Live
|3.08 × 117
|
InstaFinance-Europe.com
|3.52 × 322
|
XMTrading-Real 31
|4.22 × 27
|
XMGlobal-Real 23
|4.50 × 2
|
Exness-Real11
|4.82 × 738
|
Exness-Real2
|5.41 × 421
|
Axi-US09-Live
|5.60 × 234
|
TeleTrade-NoDealingDesk
|5.67 × 3
XAUUSD (Gold) signal account, 1% daily profit, 3% drowdown, subscribe to it by you own risk. past earnings does not guarantee profits at the future.
レビューなし
