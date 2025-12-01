SinyallerBölümler
Roman Rykalin

RRDC666

Roman Rykalin
0 inceleme
6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
RoboForex-Pro
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 654
Kârla kapanan işlemler:
1 873 (70.57%)
Zararla kapanan işlemler:
781 (29.43%)
En iyi işlem:
140.62 USD
En kötü işlem:
-1 188.74 USD
Brüt kâr:
5 003.63 USD (227 579 pips)
Brüt zarar:
-7 998.81 USD (259 314 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (13.23 USD)
Maksimum ardışık kâr:
187.98 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.47%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
444
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
1 316 (49.59%)
Satış işlemleri:
1 338 (50.41%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-1.13 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-10.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-5 346.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 346.53 USD (15)
Aylık büyüme:
-32.27%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 278.49 USD
Maksimum:
5 346.53 USD (48.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
48.15% (5 346.53 USD)
Varlığa göre:
9.17% (654.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 201
GBPJPY 188
USDJPY 155
GBPCAD 149
EURJPY 146
CHFJPY 143
AUDJPY 136
EURNZD 135
GBPNZD 133
NZDJPY 124
EURAUD 114
GBPUSD 112
EURCAD 108
CADJPY 95
AUDCAD 82
NZDCAD 72
NZDUSD 64
EURUSD 59
AUDNZD 59
EURGBP 57
USDCHF 55
USDCAD 55
AUDUSD 52
GBPCHF 41
AUDCHF 37
NZDCHF 32
EURCHF 25
CADCHF 25
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 140
GBPJPY 128
USDJPY 156
GBPCAD 129
EURJPY 122
CHFJPY -5.2K
AUDJPY 108
EURNZD 53
GBPNZD 55
NZDJPY 93
EURAUD 89
GBPUSD 118
EURCAD 102
CADJPY 110
AUDCAD 56
NZDCAD 26
NZDUSD 51
EURUSD 104
AUDNZD 47
EURGBP 64
USDCHF 86
USDCAD 77
AUDUSD 46
GBPCHF 78
AUDCHF 69
NZDCHF 28
EURCHF 34
CADCHF 44
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD -4.5K
GBPJPY -17K
USDJPY 240
GBPCAD -3.2K
EURJPY 2.4K
CHFJPY -38K
AUDJPY 936
EURNZD 98
GBPNZD 445
NZDJPY 276
EURAUD 5.8K
GBPUSD 1.2K
EURCAD 5.3K
CADJPY -485
AUDCAD 4.2K
NZDCAD 1.7K
NZDUSD 845
EURUSD 561
AUDNZD -3.3K
EURGBP 3.4K
USDCHF -3.3K
USDCAD 1.8K
AUDUSD 1.7K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF 3.5K
NZDCHF 1.1K
EURCHF 1.3K
CADCHF 1.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140.62 USD
En kötü işlem: -1 189 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +13.23 USD
Maksimum ardışık zarar: -5 346.53 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real39
0.00 × 6
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
MOTForex-Live
0.00 × 3
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
Deriv-Server-02
0.00 × 1
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
xChief-MT5
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
ImperialMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FxBrew-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
DerivSVG-Server
0.00 × 15
STMarket-Live
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 33
226 daha fazla...
İnceleme yok
2025.12.01 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
