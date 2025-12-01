信号部分
Roman Rykalin

RRDC666

Roman Rykalin
0条评论
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -13%
RoboForex-Pro
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 869
盈利交易:
2 771 (71.62%)
亏损交易:
1 098 (28.38%)
最好交易:
222.30 USD
最差交易:
-1 188.74 USD
毛利:
8 351.10 USD (370 725 pips)
毛利亏损:
-9 633.98 USD (361 401 pips)
最大连续赢利:
39 (37.24 USD)
最大连续盈利:
222.30 USD (1)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
13.92%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
398
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.24
长期交易:
1 981 (51.20%)
短期交易:
1 888 (48.80%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.33 USD
平均利润:
3.01 USD
平均损失:
-8.77 USD
最大连续失误:
15 (-5 346.53 USD)
最大连续亏损:
-5 346.53 USD (15)
每月增长:
31.26%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
4 278.49 USD
最大值:
5 346.53 USD (48.31%)
相对跌幅:
结余:
48.15% (5 346.53 USD)
净值:
31.59% (2 454.75 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPJPY 272
GBPAUD 263
GBPNZD 257
EURJPY 208
GBPCAD 206
EURNZD 204
USDJPY 198
CHFJPY 180
EURCAD 174
AUDJPY 167
EURAUD 165
NZDJPY 153
GBPUSD 145
CADJPY 127
AUDCAD 112
AUDNZD 106
NZDCAD 102
NZDUSD 96
AUDUSD 88
EURUSD 86
EURGBP 86
USDCAD 77
USDCHF 76
GBPCHF 75
XAGUSD 56
AUDCHF 55
NZDCHF 54
CADCHF 42
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPJPY 212
GBPAUD 206
GBPNZD 98
EURJPY 181
GBPCAD 199
EURNZD 79
USDJPY 243
CHFJPY -5.2K
EURCAD 178
AUDJPY 169
EURAUD 164
NZDJPY 124
GBPUSD 162
CADJPY 162
AUDCAD 94
AUDNZD 79
NZDCAD 59
NZDUSD 104
AUDUSD 84
EURUSD 147
EURGBP 136
USDCAD 92
USDCHF 133
GBPCHF 112
XAGUSD 359
AUDCHF 108
NZDCHF 67
CADCHF 69
EURCHF 63
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPJPY -8.8K
GBPAUD -1.9K
GBPNZD 5.1K
EURJPY 7.8K
GBPCAD 993
EURNZD 212
USDJPY 1.2K
CHFJPY -41K
EURCAD 10K
AUDJPY -988
EURAUD 2.8K
NZDJPY 783
GBPUSD 4.9K
CADJPY 821
AUDCAD 5K
AUDNZD 1K
NZDCAD 3.9K
NZDUSD 1.1K
AUDUSD 248
EURUSD 3.4K
EURGBP 5.6K
USDCAD 4.2K
USDCHF -1.5K
GBPCHF -4.4K
XAGUSD 5K
AUDCHF 2.8K
NZDCHF 46
CADCHF 625
EURCHF -462
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +222.30 USD
最差交易: -1 189 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +37.24 USD
最大连续亏损: -5 346.53 USD

没有评论
2025.12.01 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
