Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real39 0.00 × 6 Exness-MT5Real23 0.00 × 10 AlpariEvrasia-MT5 0.00 × 2 MOTForex-Live 0.00 × 3 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 OneRoyal-Server 0.00 × 1 FXDDMauritius-Live 0.00 × 1 Deriv-Server-02 0.00 × 1 RoyalCapitalLtd-Server 0.00 × 1 XMAU-MT5 0.00 × 2 VantageInternational-Live 6 0.00 × 16 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 16 VantageInternational-Live 8 0.00 × 2 xChief-MT5 0.00 × 1 FinexBisnisSolusi-Real 0.00 × 142 HedgeHood-MT5 0.00 × 75 EBCFinancialGroupKY-Live01 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 12 ImperialMarkets-Live 0.00 × 2 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 FxBrew-Live 0.00 × 4 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 84 DerivSVG-Server 0.00 × 15 STMarket-Live 0.00 × 4 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 33 226 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou