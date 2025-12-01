SignauxSections
Roman Rykalin

RRDC666

Roman Rykalin
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -30%
RoboForex-Pro
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 654
Bénéfice trades:
1 873 (70.57%)
Perte trades:
781 (29.43%)
Meilleure transaction:
140.62 USD
Pire transaction:
-1 188.74 USD
Bénéfice brut:
5 003.63 USD (227 579 pips)
Perte brute:
-7 998.81 USD (259 314 pips)
Gains consécutifs maximales:
23 (13.23 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
187.98 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
3.47%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
444
Temps de détention moyen:
24 heures
Facteur de récupération:
-0.56
Longs trades:
1 316 (49.59%)
Courts trades:
1 338 (50.41%)
Facteur de profit:
0.63
Rendement attendu:
-1.13 USD
Bénéfice moyen:
2.67 USD
Perte moyenne:
-10.24 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-5 346.53 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 346.53 USD (15)
Croissance mensuelle:
-32.27%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 278.49 USD
Maximal:
5 346.53 USD (48.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
48.15% (5 346.53 USD)
Par fonds propres:
9.17% (654.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 201
GBPJPY 188
USDJPY 155
GBPCAD 149
EURJPY 146
CHFJPY 143
AUDJPY 136
EURNZD 135
GBPNZD 133
NZDJPY 124
EURAUD 114
GBPUSD 112
EURCAD 108
CADJPY 95
AUDCAD 82
NZDCAD 72
NZDUSD 64
EURUSD 59
AUDNZD 59
EURGBP 57
USDCHF 55
USDCAD 55
AUDUSD 52
GBPCHF 41
AUDCHF 37
NZDCHF 32
EURCHF 25
CADCHF 25
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 140
GBPJPY 128
USDJPY 156
GBPCAD 129
EURJPY 122
CHFJPY -5.2K
AUDJPY 108
EURNZD 53
GBPNZD 55
NZDJPY 93
EURAUD 89
GBPUSD 118
EURCAD 102
CADJPY 110
AUDCAD 56
NZDCAD 26
NZDUSD 51
EURUSD 104
AUDNZD 47
EURGBP 64
USDCHF 86
USDCAD 77
AUDUSD 46
GBPCHF 78
AUDCHF 69
NZDCHF 28
EURCHF 34
CADCHF 44
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD -4.5K
GBPJPY -17K
USDJPY 240
GBPCAD -3.2K
EURJPY 2.4K
CHFJPY -38K
AUDJPY 936
EURNZD 98
GBPNZD 445
NZDJPY 276
EURAUD 5.8K
GBPUSD 1.2K
EURCAD 5.3K
CADJPY -485
AUDCAD 4.2K
NZDCAD 1.7K
NZDUSD 845
EURUSD 561
AUDNZD -3.3K
EURGBP 3.4K
USDCHF -3.3K
USDCAD 1.8K
AUDUSD 1.7K
GBPCHF -1.4K
AUDCHF 3.5K
NZDCHF 1.1K
EURCHF 1.3K
CADCHF 1.7K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +140.62 USD
Pire transaction: -1 189 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 15
Bénéfice consécutif maximal: +13.23 USD
Perte consécutive maximale: -5 346.53 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real39
0.00 × 6
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
MOTForex-Live
0.00 × 3
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FXDDMauritius-Live
0.00 × 1
Deriv-Server-02
0.00 × 1
RoyalCapitalLtd-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
xChief-MT5
0.00 × 1
FinexBisnisSolusi-Real
0.00 × 142
HedgeHood-MT5
0.00 × 75
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
ImperialMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
FxBrew-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
DerivSVG-Server
0.00 × 15
STMarket-Live
0.00 × 4
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 33
Aucun avis
2025.12.01 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
RRDC666
30 USD par mois
-30%
0
0
USD
7.1K
USD
6
100%
2 654
70%
100%
0.62
-1.13
USD
48%
1:500
Copier

