SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / RRDC666
Roman Rykalin

RRDC666

Roman Rykalin
0 reviews
9 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2025 -13%
RoboForex-Pro
1:500
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
3 847
Profit Trades:
2 751 (71.51%)
Loss Trades:
1 096 (28.49%)
Best trade:
222.30 USD
Worst trade:
-1 188.74 USD
Gross Profit:
8 316.93 USD (368 776 pips)
Gross Loss:
-9 630.36 USD (361 067 pips)
Maximum consecutive wins:
39 (37.24 USD)
Maximal consecutive profit:
222.30 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
13.92%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
505
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.25
Long Trades:
1 963 (51.03%)
Short Trades:
1 884 (48.97%)
Profit Factor:
0.86
Expected Payoff:
-0.34 USD
Average Profit:
3.02 USD
Average Loss:
-8.79 USD
Maximum consecutive losses:
15 (-5 346.53 USD)
Maximal consecutive loss:
-5 346.53 USD (15)
Monthly growth:
33.19%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
4 278.49 USD
Maximal:
5 346.53 USD (48.31%)
Relative drawdown:
By Balance:
48.15% (5 346.53 USD)
By Equity:
31.59% (2 454.75 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPJPY 269
GBPAUD 263
GBPNZD 256
EURJPY 206
EURNZD 204
GBPCAD 203
USDJPY 198
CHFJPY 178
EURCAD 174
AUDJPY 166
EURAUD 165
NZDJPY 153
GBPUSD 145
CADJPY 127
AUDCAD 112
AUDNZD 104
NZDCAD 102
NZDUSD 96
AUDUSD 88
EURUSD 86
EURGBP 86
USDCAD 77
USDCHF 76
GBPCHF 72
AUDCHF 55
NZDCHF 53
XAGUSD 52
CADCHF 42
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 210
GBPAUD 206
GBPNZD 97
EURJPY 180
EURNZD 79
GBPCAD 199
USDJPY 243
CHFJPY -5.2K
EURCAD 178
AUDJPY 169
EURAUD 164
NZDJPY 124
GBPUSD 162
CADJPY 162
AUDCAD 94
AUDNZD 77
NZDCAD 59
NZDUSD 104
AUDUSD 84
EURUSD 147
EURGBP 136
USDCAD 92
USDCHF 133
GBPCHF 104
AUDCHF 108
NZDCHF 67
XAGUSD 343
CADCHF 69
EURCHF 63
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY -9K
GBPAUD -1.9K
GBPNZD 5K
EURJPY 7.6K
EURNZD 212
GBPCAD 960
USDJPY 1.2K
CHFJPY -41K
EURCAD 10K
AUDJPY -1K
EURAUD 2.8K
NZDJPY 783
GBPUSD 4.9K
CADJPY 821
AUDCAD 5K
AUDNZD 720
NZDCAD 3.9K
NZDUSD 1.1K
AUDUSD 248
EURUSD 3.4K
EURGBP 5.6K
USDCAD 4.2K
USDCHF -1.5K
GBPCHF -4.7K
AUDCHF 2.8K
NZDCHF 41
XAGUSD 4.6K
CADCHF 625
EURCHF -462
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +222.30 USD
Worst trade: -1 189 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 15
Maximal consecutive profit: +37.24 USD
Maximal consecutive loss: -5 346.53 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Pro" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 15
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
xChief-MT5
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 11
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Neomarkets-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
TickmillAsia-Live
0.00 × 10
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
227 more...
To see trades in realtime, please log in or register
No reviews
2025.12.01 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
RRDC666
30 USD per month
-13%
0
0
USD
8.8K
USD
9
100%
3 847
71%
100%
0.86
-0.34
USD
48%
1:500
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.