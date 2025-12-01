- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
3 847
Profit Trades:
2 751 (71.51%)
Loss Trades:
1 096 (28.49%)
Best trade:
222.30 USD
Worst trade:
-1 188.74 USD
Gross Profit:
8 316.93 USD (368 776 pips)
Gross Loss:
-9 630.36 USD (361 067 pips)
Maximum consecutive wins:
39 (37.24 USD)
Maximal consecutive profit:
222.30 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
13.92%
Latest trade:
2 hours ago
Trades per week:
505
Avg holding time:
1 day
Recovery Factor:
-0.25
Long Trades:
1 963 (51.03%)
Short Trades:
1 884 (48.97%)
Profit Factor:
0.86
Expected Payoff:
-0.34 USD
Average Profit:
3.02 USD
Average Loss:
-8.79 USD
Maximum consecutive losses:
15 (-5 346.53 USD)
Maximal consecutive loss:
-5 346.53 USD (15)
Monthly growth:
33.19%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
4 278.49 USD
Maximal:
5 346.53 USD (48.31%)
Relative drawdown:
By Balance:
48.15% (5 346.53 USD)
By Equity:
31.59% (2 454.75 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|269
|GBPAUD
|263
|GBPNZD
|256
|EURJPY
|206
|EURNZD
|204
|GBPCAD
|203
|USDJPY
|198
|CHFJPY
|178
|EURCAD
|174
|AUDJPY
|166
|EURAUD
|165
|NZDJPY
|153
|GBPUSD
|145
|CADJPY
|127
|AUDCAD
|112
|AUDNZD
|104
|NZDCAD
|102
|NZDUSD
|96
|AUDUSD
|88
|EURUSD
|86
|EURGBP
|86
|USDCAD
|77
|USDCHF
|76
|GBPCHF
|72
|AUDCHF
|55
|NZDCHF
|53
|XAGUSD
|52
|CADCHF
|42
|EURCHF
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPJPY
|210
|GBPAUD
|206
|GBPNZD
|97
|EURJPY
|180
|EURNZD
|79
|GBPCAD
|199
|USDJPY
|243
|CHFJPY
|-5.2K
|EURCAD
|178
|AUDJPY
|169
|EURAUD
|164
|NZDJPY
|124
|GBPUSD
|162
|CADJPY
|162
|AUDCAD
|94
|AUDNZD
|77
|NZDCAD
|59
|NZDUSD
|104
|AUDUSD
|84
|EURUSD
|147
|EURGBP
|136
|USDCAD
|92
|USDCHF
|133
|GBPCHF
|104
|AUDCHF
|108
|NZDCHF
|67
|XAGUSD
|343
|CADCHF
|69
|EURCHF
|63
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPJPY
|-9K
|GBPAUD
|-1.9K
|GBPNZD
|5K
|EURJPY
|7.6K
|EURNZD
|212
|GBPCAD
|960
|USDJPY
|1.2K
|CHFJPY
|-41K
|EURCAD
|10K
|AUDJPY
|-1K
|EURAUD
|2.8K
|NZDJPY
|783
|GBPUSD
|4.9K
|CADJPY
|821
|AUDCAD
|5K
|AUDNZD
|720
|NZDCAD
|3.9K
|NZDUSD
|1.1K
|AUDUSD
|248
|EURUSD
|3.4K
|EURGBP
|5.6K
|USDCAD
|4.2K
|USDCHF
|-1.5K
|GBPCHF
|-4.7K
|AUDCHF
|2.8K
|NZDCHF
|41
|XAGUSD
|4.6K
|CADCHF
|625
|EURCHF
|-462
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +222.30 USD
Worst trade: -1 189 USD
Maximum consecutive wins: 1
Maximum consecutive losses: 15
Maximal consecutive profit: +37.24 USD
Maximal consecutive loss: -5 346.53 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "RoboForex-Pro" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 11
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 10
|
XMAU-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FxBrew-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-13%
0
0
USD
USD
8.8K
USD
USD
9
100%
3 847
71%
100%
0.86
-0.34
USD
USD
48%
1:500