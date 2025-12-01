СигналыРазделы
Roman Rykalin

RRDC666

Roman Rykalin
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -13%
RoboForex-Pro
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 869
Прибыльных трейдов:
2 771 (71.62%)
Убыточных трейдов:
1 098 (28.38%)
Лучший трейд:
222.30 USD
Худший трейд:
-1 188.74 USD
Общая прибыль:
8 351.10 USD (370 725 pips)
Общий убыток:
-9 633.98 USD (361 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (37.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
222.30 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.92%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
407
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
1 981 (51.20%)
Коротких трейдов:
1 888 (48.80%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-8.77 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-5 346.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 346.53 USD (15)
Прирост в месяц:
31.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 278.49 USD
Максимальная:
5 346.53 USD (48.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.15% (5 346.53 USD)
По эквити:
31.59% (2 454.75 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPJPY 272
GBPAUD 263
GBPNZD 257
EURJPY 208
GBPCAD 206
EURNZD 204
USDJPY 198
CHFJPY 180
EURCAD 174
AUDJPY 167
EURAUD 165
NZDJPY 153
GBPUSD 145
CADJPY 127
AUDCAD 112
AUDNZD 106
NZDCAD 102
NZDUSD 96
AUDUSD 88
EURUSD 86
EURGBP 86
USDCAD 77
USDCHF 76
GBPCHF 75
XAGUSD 56
AUDCHF 55
NZDCHF 54
CADCHF 42
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPJPY 212
GBPAUD 206
GBPNZD 98
EURJPY 181
GBPCAD 199
EURNZD 79
USDJPY 243
CHFJPY -5.2K
EURCAD 178
AUDJPY 169
EURAUD 164
NZDJPY 124
GBPUSD 162
CADJPY 162
AUDCAD 94
AUDNZD 79
NZDCAD 59
NZDUSD 104
AUDUSD 84
EURUSD 147
EURGBP 136
USDCAD 92
USDCHF 133
GBPCHF 112
XAGUSD 359
AUDCHF 108
NZDCHF 67
CADCHF 69
EURCHF 63
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPJPY -8.8K
GBPAUD -1.9K
GBPNZD 5.1K
EURJPY 7.8K
GBPCAD 993
EURNZD 212
USDJPY 1.2K
CHFJPY -41K
EURCAD 10K
AUDJPY -988
EURAUD 2.8K
NZDJPY 783
GBPUSD 4.9K
CADJPY 821
AUDCAD 5K
AUDNZD 1K
NZDCAD 3.9K
NZDUSD 1.1K
AUDUSD 248
EURUSD 3.4K
EURGBP 5.6K
USDCAD 4.2K
USDCHF -1.5K
GBPCHF -4.4K
XAGUSD 5K
AUDCHF 2.8K
NZDCHF 46
CADCHF 625
EURCHF -462
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +222.30 USD
Худший трейд: -1 189 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +37.24 USD
Макс. убыток в серии: -5 346.53 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 15
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
xChief-MT5
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 11
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Neomarkets-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
TickmillAsia-Live
0.00 × 10
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
еще 227...
Нет отзывов
2025.12.01 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
