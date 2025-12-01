- Прирост
Всего трейдов:
3 869
Прибыльных трейдов:
2 771 (71.62%)
Убыточных трейдов:
1 098 (28.38%)
Лучший трейд:
222.30 USD
Худший трейд:
-1 188.74 USD
Общая прибыль:
8 351.10 USD (370 725 pips)
Общий убыток:
-9 633.98 USD (361 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (37.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
222.30 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
13.92%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
407
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.24
Длинных трейдов:
1 981 (51.20%)
Коротких трейдов:
1 888 (48.80%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.33 USD
Средняя прибыль:
3.01 USD
Средний убыток:
-8.77 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-5 346.53 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 346.53 USD (15)
Прирост в месяц:
31.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 278.49 USD
Максимальная:
5 346.53 USD (48.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
48.15% (5 346.53 USD)
По эквити:
31.59% (2 454.75 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|272
|GBPAUD
|263
|GBPNZD
|257
|EURJPY
|208
|GBPCAD
|206
|EURNZD
|204
|USDJPY
|198
|CHFJPY
|180
|EURCAD
|174
|AUDJPY
|167
|EURAUD
|165
|NZDJPY
|153
|GBPUSD
|145
|CADJPY
|127
|AUDCAD
|112
|AUDNZD
|106
|NZDCAD
|102
|NZDUSD
|96
|AUDUSD
|88
|EURUSD
|86
|EURGBP
|86
|USDCAD
|77
|USDCHF
|76
|GBPCHF
|75
|XAGUSD
|56
|AUDCHF
|55
|NZDCHF
|54
|CADCHF
|42
|EURCHF
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPJPY
|212
|GBPAUD
|206
|GBPNZD
|98
|EURJPY
|181
|GBPCAD
|199
|EURNZD
|79
|USDJPY
|243
|CHFJPY
|-5.2K
|EURCAD
|178
|AUDJPY
|169
|EURAUD
|164
|NZDJPY
|124
|GBPUSD
|162
|CADJPY
|162
|AUDCAD
|94
|AUDNZD
|79
|NZDCAD
|59
|NZDUSD
|104
|AUDUSD
|84
|EURUSD
|147
|EURGBP
|136
|USDCAD
|92
|USDCHF
|133
|GBPCHF
|112
|XAGUSD
|359
|AUDCHF
|108
|NZDCHF
|67
|CADCHF
|69
|EURCHF
|63
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPJPY
|-8.8K
|GBPAUD
|-1.9K
|GBPNZD
|5.1K
|EURJPY
|7.8K
|GBPCAD
|993
|EURNZD
|212
|USDJPY
|1.2K
|CHFJPY
|-41K
|EURCAD
|10K
|AUDJPY
|-988
|EURAUD
|2.8K
|NZDJPY
|783
|GBPUSD
|4.9K
|CADJPY
|821
|AUDCAD
|5K
|AUDNZD
|1K
|NZDCAD
|3.9K
|NZDUSD
|1.1K
|AUDUSD
|248
|EURUSD
|3.4K
|EURGBP
|5.6K
|USDCAD
|4.2K
|USDCHF
|-1.5K
|GBPCHF
|-4.4K
|XAGUSD
|5K
|AUDCHF
|2.8K
|NZDCHF
|46
|CADCHF
|625
|EURCHF
|-462
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +222.30 USD
Худший трейд: -1 189 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +37.24 USD
Макс. убыток в серии: -5 346.53 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real23
|0.00 × 10
|
BeirmanCapital-Server
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 15
|
CudraniaCapital-Real
|0.00 × 3
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
STMarket-Live
|0.00 × 4
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 11
|
BDSwiss-Server01
|0.00 × 2
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 5
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
SCFMLimited-Live2
|0.00 × 23
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.00 × 6
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 16
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 16
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 12
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 3
|
TickmillAsia-Live
|0.00 × 10
|
XMAU-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 2
|
FxBrew-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 84
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-13%
0
0
USD
USD
8.9K
USD
USD
9
100%
3 869
71%
100%
0.86
-0.33
USD
USD
48%
1:500