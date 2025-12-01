Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AlpariEvrasia-MT5 0.00 × 2 Exness-MT5Real23 0.00 × 10 BeirmanCapital-Server 0.00 × 1 DerivSVG-Server 0.00 × 15 CudraniaCapital-Real 0.00 × 3 xChief-MT5 0.00 × 1 STMarket-Live 0.00 × 4 RoboMarkets-ECN 0.00 × 2 PlexyTrade-Server01 0.00 × 11 BDSwiss-Server01 0.00 × 2 Neomarkets-Live 0.00 × 5 VantageInternational-Live 8 0.00 × 2 SCFMLimited-Live2 0.00 × 23 OneRoyal-Server 0.00 × 1 Exness-MT5Real39 0.00 × 6 VantageInternational-Live 6 0.00 × 16 Exness-MT5Real28 0.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 0.00 × 16 ICMarketsEU-MT5-5 0.00 × 12 EBCFinancialGroupKY-Live01 0.00 × 3 TickmillAsia-Live 0.00 × 10 XMAU-MT5 0.00 × 2 VantageInternational-Live 10 0.00 × 2 FxBrew-Live 0.00 × 4 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 84 еще 227...