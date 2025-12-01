SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / RRDC666
Roman Rykalin

RRDC666

Roman Rykalin
0 Bewertungen
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -12%
RoboForex-Pro
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 961
Gewinntrades:
2 844 (71.80%)
Verlusttrades:
1 117 (28.20%)
Bester Trade:
222.30 USD
Schlechtester Trade:
-1 188.74 USD
Bruttoprofit:
8 495.05 USD (382 640 pips)
Bruttoverlust:
-9 672.80 USD (365 826 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (37.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
222.30 USD (1)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
17.68%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
296
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.22
Long-Positionen:
2 040 (51.50%)
Short-Positionen:
1 921 (48.50%)
Profit-Faktor:
0.88
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.99 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.66 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-5 346.53 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 346.53 USD (15)
Wachstum pro Monat :
27.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 278.49 USD
Maximaler:
5 346.53 USD (48.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
48.15% (5 346.53 USD)
Kapital:
50.88% (4 532.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPJPY 280
GBPAUD 268
GBPNZD 257
EURJPY 215
GBPCAD 212
EURNZD 208
USDJPY 207
CHFJPY 187
EURCAD 176
AUDJPY 169
EURAUD 166
NZDJPY 155
GBPUSD 153
CADJPY 128
AUDCAD 114
AUDNZD 106
NZDCAD 106
NZDUSD 101
AUDUSD 90
EURUSD 88
EURGBP 87
GBPCHF 81
USDCHF 79
USDCAD 77
NZDCHF 57
AUDCHF 56
XAGUSD 56
CADCHF 43
EURCHF 39
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPJPY 218
GBPAUD 218
GBPNZD 98
EURJPY 187
GBPCAD 209
EURNZD 83
USDJPY 254
CHFJPY -5.2K
EURCAD 178
AUDJPY 174
EURAUD 164
NZDJPY 128
GBPUSD 177
CADJPY 162
AUDCAD 92
AUDNZD 79
NZDCAD 62
NZDUSD 106
AUDUSD 86
EURUSD 150
EURGBP 135
GBPCHF 120
USDCHF 135
USDCAD 92
NZDCHF 75
AUDCHF 108
XAGUSD 359
CADCHF 69
EURCHF 63
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPJPY -7.9K
GBPAUD -2.8K
GBPNZD 5.1K
EURJPY 8.8K
GBPCAD 1.9K
EURNZD 617
USDJPY 1.8K
CHFJPY -40K
EURCAD 10K
AUDJPY -193
EURAUD 2.9K
NZDJPY 1.4K
GBPUSD 5.8K
CADJPY 893
AUDCAD 4.8K
AUDNZD 1K
NZDCAD 4K
NZDUSD 860
AUDUSD 429
EURUSD 3.7K
EURGBP 5.6K
GBPCHF -3.8K
USDCHF -1.3K
USDCAD 4.2K
NZDCHF 551
AUDCHF 2.8K
XAGUSD 5K
CADCHF 656
EURCHF -462
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +222.30 USD
Schlechtester Trade: -1 189 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +37.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 346.53 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real23
0.00 × 10
BeirmanCapital-Server
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 15
CudraniaCapital-Real
0.00 × 3
xChief-MT5
0.00 × 1
STMarket-Live
0.00 × 4
RoboMarkets-ECN
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 11
BDSwiss-Server01
0.00 × 2
Neomarkets-Live
0.00 × 5
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
SCFMLimited-Live2
0.00 × 23
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.00 × 6
VantageInternational-Live 6
0.00 × 16
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 16
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 12
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 3
TickmillAsia-Live
0.00 × 10
XMAU-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 10
0.00 × 2
FxBrew-Live
0.00 × 4
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 84
noch 227 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 21:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RRDC666
30 USD pro Monat
-12%
0
0
USD
9.3K
USD
10
100%
3 961
71%
100%
0.87
-0.30
USD
51%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.